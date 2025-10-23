Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni ‘Expiration’: Arrestohet 35-vjeçari që shtynte datat e skadencës dhe shiste produkte bujqësore të rrezikshme për konsum!
Transmetuar më 23-10-2025, 14:47

Tiranë – Arrestohet 35-vjeçari që shiste produkte bujqësore të skaduara: finalizohet operacioni “Expiration”

Policia e Tiranës, në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit (AKU), ka finalizuar operacionin policor të koduar “Expiration”, që kishte në fokus parandalimin e tregtimit të produkteve ushqimore e bujqësore me afat të skaduar.

Si rezultat i hetimeve, u arrestua shtetasi E. D., 35 vjeç, banues në fshatin Krutje të Lushnjes, i cili dyshohet se tregtonte produkte bujqësore për mbrojtjen e bimëve me afate skadence të manipuluara.

Gjatë kontrollit në një magazinë në Fushë Krujë, policia dhe inspektorët e AKU-së gjetën një sasi të konsiderueshme produktesh bujqësore, të cilave i ishte shtyrë në mënyrë të paligjshme afati i përdorimit me një vit më shumë se ai i miratuar nga Ministria e Bujqësisë. Në produktet origjinale afati i përdorimit ishte 2 vjet nga viti i prodhimit, ndërsa 35-vjeçari kishte vendosur etiketa të reja që tregonin 3 vjet.

Po ashtu, u sekuestruan qindra etiketa me ngjitje, ku ishte ndryshuar data e skadencës së produkteve bujqësore, të cilat do të shërbejnë si prova materiale në procesin hetimor.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për vijimin e hetimeve në lidhje me veprimtarinë e paligjshme të shtetasit të arrestuar. /noa.al

