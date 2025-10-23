Njëri pajtonte taksinë, të tjerët grabisnin! Arrestohen 3 persona në Tiranë

Një bandë grabitësish të taksistëve dhe qytetarëve në rrugë, është çmontuar në kryeqytet, duke çuar në pranga 3 persona të dyshuar, mes të cilëve edhe një femër.
Aksioni është kryer nga Komisariati i Policisë Nr. 4 në Tiranë, i koduar “Episodet”, teksa janë zbardhur disa raste ngjarjesh kriminale nga të ndaluarit, me precedentë të mëparshëm penalë.
Të arrestuarit janë Ajla Qefalia, Fatbardh Byberi dhe Luis Mija.
Ata akuzohen se tentuan t’i vidhnin me dhunë, portofolin, një taksisti, dhe më pas i vodhën celularin, një shtetaseje. Fillimisht u kapën dy prej tyre dhe më pas i treti, i cili lëvizte me taksi, me 2 të arrestuarit.
Policia tha se të tre të arrestuarit, me precedentë për të njëjtin krim, njëra prej tyre, me masë sigurie “arrest në shtëpi”.
U sekuestrua si provë edhe celulari i vjedhur.
Njoftimi i Policisë së Tiranës:
“Si rezultat i hetimeve të kryera me objektiv identifikimin dhe arrestimin e autorëve të vjedhjeve, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4 finalizuan operacionin “Episodet”, gjatë të cilit u vunë në pranga shtetasit A. Q., 22 vjeçe, F. B., 36 vjeç dhe L. M., 22 vjeç, të tre banues në Tiranë, shtetas me precedentë në fushën e vjedhjeve.
Nga veprimet hetimore dyshohet se dje, shtetasit A. Q. dhe F. B. kanë tentuar t’i vjedhin me dhunë, portofolin, drejtuesit të taksisë me të cilën lëviznin në rrugën “Selaudin Zorba”. Më pas, dyshohet se i kanë vjedhur celularin, një shtetaseje, në rrugën “Tahsim Shehu”.
Më tej, nga hetimet rezultoi se shtetasja A. Q. ishte aktualisht me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Vjedhja”. Gjithashtu, dyshohet se 22-vjeçari, ishte me 2 të arrestuarit e tjerë, në taksi, në momentin që kryen tentativën për vjedhje.
Në drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetime, me qëllim zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme”.
