Rusia bombardoi çerdhen e fëmijëve në Ukrainë! Pamjet e fëmijëve të frikësuar që kërkojnë ndihmë

Sulmi mëngjesin e së mërkurës me dronë vrasës nga forcat ruse ka shkatërruar një çerdhe dhe kopsht fëmijësh në Kharkiv, duke shkaktuar tmerr dhe panik mes fëmijëve të vegjël, shumica e të cilëve janë të moshës tre deri në pesë vjeç. Goditja, që shpërtheu në flakë ndërtesën, la pas pamje rrënqethëse: fëmijë që qarë, të frikësuar dhe të mbajtur në duar nga ekipet e shpëtimit.
Sipas autoriteteve lokale, fëmijët u çuan me urgjencë në bodrumet e sigurisë nga stafi i çerdhes para se të ndodhte sulmi, dhe ata qëndruan aty derisa mbërritën ekipet e shpëtimit. Kryetari i bashkisë së Kharkivit, Ihor Terekhov, tha se më shumë se 50 fëmijë u evakuuan, dhe se ndërtesa e kopshtit ishte shkatërruar, përfshirë katin e dytë, i cili ishte shembur plotësisht.
Një ndër pamjet më të trishta të këtij sulmi ishte ajo e fëmijëve që mbanin fort pas shpatullave zjarrfikësit, të cilët i shpëtuan nga flakët. “Asnjë fëmijë nuk mbeti brenda pas sulmit”, tha Terekhov, duke theksuar se kishte shumë fëmijë të tjerë që ishin të traumatizuar nga ngjarja.
Në një reagim të menjëhershëm, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i shprehu zemërimin e tij për sulmin dhe theksoi se nuk kishte asnjë justifikim për një veprim të tillë barbar. “Rusia po bëhet gjithnjë e më e paturpshme. Këto sulme janë një pështymë në fytyrë për këdo që kërkon një zgjidhje paqësore,” tha Zelensky në një postim në X.
Sipas zyrtarëve, ky ishte vetëm një nga shumë sulme të përgjakshme që Rusia ka kryer ndaj civilëve gjatë luftës, përfshirë më shumë se 100 viktima dhe qindra të plagosur vetëm në rajonin e Kharkivit. Kjo ngjarje pasoi një tjetër sulm të përgjakshëm në Kiev, ku gjithashtu humbën jetën gjashtë civilë.
Sulmi ka shkaktuar zemërim ndërkombëtar, përfshirë nga Shtëpia e Bardhë dhe politikanë të ndryshëm që kërkojnë një ndëshkim të ashpër ndaj Rusisë për veprimet e saj terroriste. “Nuk ka vend për justifikime,” tha përfaqësuesi i zyrës presidenciale të Ukrainës, Victor Mykyta, duke dënuar veprimet e forcave ruse që synojnë frikësimin dhe shkatërrimin e civilëve.
