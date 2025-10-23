Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Delinda Disha shpall kandidaturën për kryebashkiake të Tepelenës!
Transmetuar më 23-10-2025, 14:02

Aktorja Delinda Disha ka njoftuar se do të kandidojë për kryetare të Bashkisë së Tepelenës në zgjedhjet e 9 nëntorit.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë ajo, e cila ka shpërndarë një mesazh entuziast në rrjetet sociale, duke ndarë këtë kapitull të ri në jetën e saj profesionale dhe personale me ndjekësit.

“Mirëmëngjes miq! Nga sot jam e lumtur të ndaj me ju lajmin si kandidate e pavarur për kryetare në Bashkinë Tepelenë! Me respekt, Delinda Zhupa Disha”, shkroi Disha në një postim në Instagram.

Ajo bëhet kështu kandidatja e dytë nga fusha e aktrimit që merr pjesë në zgjedhjet pjesshme vendore, pas Florian Binajt që kandidon për Bashkinë e Tiranës.

