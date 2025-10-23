Nipi i ‘të fortit’ të Lezhës kërcënon 16-vjeçaren që të tërheqë kallëzimin

Një vajzë vetëm 16-vjeçe kallëzoi dy ditë më parë në komisariatin nr.5 në Tiranë se përndiqej nga dy persona, mes tyre njëri i burgosur.
Në gjendje të rënduar, e mitura ka tentuar të vetë-lëndohet, ndërsa gjatë dëshmisë, goditi edhe një punonjëse policie.
Blutë bëjnë me dije sot se shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5 identifikuan shtetasin tjetër që dyshohet se ka përndjekur 16-vjeçaren, A. H., 27 vjeç.
Vijojnë kërkimet për kapjen e 27-vjeçarit, si dhe për dokumentimin e rrethanave dhe përgjegjësive në lidhje me këtë rast.
Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, në gjendje të lirë për një të mitur(nipi i shtetasit J. Ll) pasi dyshohet se ka kanosur në anë të celularit 16-vjeçaren, për të tërhequr kallëzimin.
