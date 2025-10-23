Shfrytëzonte vajza kolumbiane për ‘punë’, arrestohet i riu në Tiranë!

Një 22-vjeçar që shfrytëzonte vajza kolumbiane për prostitucion është arrestuar nga policia. Në kuadër të operacionit të koduar “Apartamenti”, u vu në pranga i riu Kejvi Pocaj.
Po ashtu në pranga ranë edhe dy vajza, Juliana Ospina dhe Lorena Crespo, të cilat kishin marrë me qira dhe kishin përshtatur një apartament në Rrugën e Barrikadave për ushtrimin e prostitucionit, ku banonin bashkë me dy shtetaset e tjera.
Ndërkohë, ndaj dy shtetaseve të tjera kolumbiane, K.R., 23 vjeçe dhe A.A., 21 vjeçe, është nisur procedimi penal për veprën penale “Prostitucioni”.
Operacioni u zhvillua nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, në drejtim të Prokurorisë, e cila vijon hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
Njoftimi i policisë:
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Apartamenti”.
Goditet një rast i shfrytëzimit të prostitucionit dhe i përshtatjes së ambienteve, për prostitucion.
Identifikohet dhe arrestohet një 22-vjeçar që shfrytëzonte 4 shtetase kolumbiane, për prostitucion.
Vihen në pranga 2 nga këto shtetase, pasi kishin përshtatur apartamentin ku banonin bashkë me 2 shtetaset e tjera kolumbiane, në Rrugën e Barrikadave, për ushtrimin e prostitucionit.
Procedohen penalisht 2 shtetaset e tjera që ushtronin prostitucion.
Si rezultat i hetimeve intensive të kryera nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, në drejtimin e Prokurorisë, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Apartamenti”.
Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit: -K. P., 22 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”; -J. O., 20 vjeçe, dhe L. C., 27 vjeçe, shtetase kolumbiane, për veprat penale “Mbajtja e lokaleve për prostitucion” dhe “Prostitucioni”.
Gjithashtu, nisi procedimi penal për shtetaset kolumbiane K. R., 23 vjeçe, dhe A. A., 21 vjeçe, për veprën penale “Prostitucioni”.
Nga hetimet ka rezultuar se shtetasi K. P. shfrytëzonte për prostitucion, 4 shtetaset kolumbiane. 2 prej tyre, shtetaset J. O. dhe L. C., kishin marrë me qira, një apartament në Rrugën e Barrikadave, për të banuar bashkë me 2 shtetaset e tjera, dhe e kishin përshtatur atë, për ushtrimin e prostitucionit.
Në drejtimin e Prokurorisë vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd