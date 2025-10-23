Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vranë dhe groposën babanë, jepet vendimi për fëmijët dhe bashkëshorten e Pëllumb Metës, njëri burgim të përjetshëm
Transmetuar më 23-10-2025, 11:27

Jepet vendimi për familjen e Pëllumb Metës.

Hysen Meta dënohet me burgim të përjetshëm, pushim të veprës për fshehje të kufomës

Hygerta Meta dënohet me 8 vite burg. U shpall e pafajshme për veprën penale të vrasjes

Mbrojtja pati kërkuar pafajësi për veprën penale të vrasjes në bashkëpunim

Amarildo Meta dënohet me 5 vite burgim, mbrojtja ka kërkuar dënimin e tij me kohën e paraburgimit

Nëna e tyre, Blerina Meta 3 vite burgim, mbrojtja pati kërkuar pafajësi

