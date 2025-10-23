Vranë dhe groposën babanë, jepet vendimi për fëmijët dhe bashkëshorten e Pëllumb Metës, njëri burgim të përjetshëm

Jepet vendimi për familjen e Pëllumb Metës.
Hysen Meta dënohet me burgim të përjetshëm, pushim të veprës për fshehje të kufomës
Hygerta Meta dënohet me 8 vite burg. U shpall e pafajshme për veprën penale të vrasjes
Mbrojtja pati kërkuar pafajësi për veprën penale të vrasjes në bashkëpunim
Amarildo Meta dënohet me 5 vite burgim, mbrojtja ka kërkuar dënimin e tij me kohën e paraburgimit
Nëna e tyre, Blerina Meta 3 vite burgim, mbrojtja pati kërkuar pafajësi
