Qeveria britanike shpall non grata “Rrjetin Krasniqi” nga Kosova, i akuzuar për falsifikim masiv dokumentesh

23 Tetor 2025, 10:07
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur sanksione ndaj disa grupeve kriminale, duke përfshirë edhe një rrjet të organizuar me bazë në Kosovë, të njohur si “Rrjeti Krasniqi”, i akuzuar për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të falsifikuara.
Ky rrjet kriminal dyshohet të ketë prodhuar pasaporta, karta identiteti dhe leje drejtimi të falsifikuara për më shumë se 50 vende, duke përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar. Sipas autoriteteve britanike, “Rrjeti Krasniqi” ka ndihmuar grupe kriminale nga Ballkani Perëndimor në lehtësimin e kalimit të paligjshëm të migrantëve drejt Evropës Perëndimore.
Në listën e sanksioneve janë përfshirë disa individë kyç të këtij rrjeti, mes tyre:
Burim Krasniqi (udhëheqës i rrjetit),
Arif dhe Valon Krasniqi,
Sami Duriqi,
Granit Avdyli,
Nexhmije Selmani,
Endrit dhe Shkëmbim Ermellahu.
Ata dyshohen për përfshirje në prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve të falsifikuara, si dhe sigurimin e pajisjeve të nevojshme për këtë aktivitet kriminal.
Në një njoftim të Qeverisë britanike thuhet se grupi “drejtonte një laborator të sofistikuar falsifikimi” dhe ka krijuar dokumente të falsifikuara me cilësi të lartë, duke përfshirë pasaporta, karta identiteti dhe patentë shoferësh.
Këto zhvillime vijnë pas një operacioni të Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës në janar 2025, kur u sekuestrua në Prishtinë një laborator profesional për falsifikimin e dokumenteve. Gjatë bastisjes u gjetën mbi 20,000 mikroçipa, printerë laserikë dhe mijëra dokumente të falsifikuara nga 51 shtete të ndryshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd