Aksident tragjik në Itali: Humb jetën 7-vjeçari shqiptar, plagoset babai

23 Tetor 2025, 10:41
Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në provincën e Bolonjës, ku një aksident automobilistik i mori jetën një 7-vjeçari me origjinë shqiptare, ndërsa babai i tij mbeti i plagosur.
Sipas raportimeve të mediave italiane, ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:00, kur një Volkswagen Corrado, që drejtohej nga një shtetas shqiptar, është përplasur me Renault Clio-n e drejtuar nga një 20-vjeçar italian. Përplasja ka qenë e fortë, duke shkaktuar dëme të rënda materiale dhe humbje jete.
Hetimet paraprake sugjerojnë se një nga automjetet mund të ketë kaluar në korsinë e kundërt, për të shmangur një motociklist që po kthehej drejt një stacioni karburanti. Për pasojë, automjetet janë përplasur me intensitet të lartë.
Fatkeqësisht, fëmija humbi jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa babai i tij dhe drejtuesi i makinës tjetër u dërguan me urgjencë në spital. Burime të policisë rrugore bëjnë me dije se i mituri ndodhej në sediljen e pasme dhe nuk kishte të vendosur rripin e sigurimit.
Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe për të verifikuar nëse është respektuar shpejtësia dhe sinjalistika rrugore në momentin e përplasjes.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitetin shqiptar në zonën e Bolonjës, ndërsa mediat vendase e kanë cilësuar aksidentin si një tjetër “sinjal alarmi” për rritjen e kujdesit në rrugët lokale.
