Pesë ekipe me ecuri perfekte në Ligën e Kampionëve pas javës së tretë. Renditja

23 Tetor 2025
Raundi i tretë i fazës së grupeve në Ligën e Kampionëve ka përfunduar, dhe vetëm pesë skuadra kanë arritur të ruajnë ecurinë e tyre të përsosur me tre fitore në tre ndeshje.
Pas përfundimit të takimeve të së mërkurës, panorama e garës më prestigjioze europiane fillon të qartësohet. Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter dhe Paris Saint-Germain janë ekipet që kryesojnë grupet respektive me 9 pikë, duke bërë një hap të madh drejt kualifikimit për në fazën me eliminim direkt.
Skuadrat kryesuese
Real Madrid ka treguar sërish forcë në Evropë, me lojë të qëndrueshme dhe fitore bindëse.
Manchester City, kampion në fuqi, vazhdon dominimin me paraqitje të disiplinuara dhe efikase.
Bayern Munich dhe Inter ruajnë ritmin, ndërsa PSG ka gjetur stabilitetin pas fillimit të luhatshëm në kampionat.
Ndërkohë, ekipe si Arsenal, Barcelona, dhe Juventus mbeten në ndjekje me nga 6 pikë, duke mbajtur gjallë shpresat për kualifikim.
Në disa grupe, si ai i Benficës, PSV Eindhoven dhe Celtic, lufta për vendin e dytë pritet të jetë e fortë, me diferenca minimale në renditje.
Çfarë pritet më tej
Java e katërt e Champions League, që do të luhet pas dy javësh, mund të jetë vendimtare për fatet e disa skuadrave që rrezikojnë eliminimin e parakohshëm. Me garën që po bëhet çdo vit më e paparashikueshme, çdo pikë do të ketë peshë të madhe në rrugën drejt fazës me eliminim direkt.
