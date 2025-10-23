Trump anulon takimin me Putin: ‘Nuk do të arrinim aty ku duhet’!

23 Tetor 2025
Presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar anulimin e takimit të planifikuar me presidentin rus Vladimir Putin, duke deklaruar se “thjesht nuk ishte momenti i duhur” për një bisedë të nivelit të lartë mes dy liderëve.
“Nuk më dukej sikur do të arrinim aty ku duhet të arrijmë – kështu që e anulova. Por do ta bëjmë në të ardhmen,” tha Trump të mërkurën në Shtëpinë e Bardhë, gjatë një takimi me gazetarët në Zyrën Ovale.
Takimi që nuk ndodhi në Budapest
Takimi pritej të mbahej në Budapest, Hungari, pas një bisede telefonike mes dy presidentëve, të cilën Trump e kishte përshkruar si “shumë produktive”. Por sipas raportimeve të CNN, planet për samitin u zbehën gjatë javës, me një zyrtar të administratës që konfirmoi se “nuk ka plane për një takim në të ardhmen e afërt”.
“Të dy duan paqe”
Gjatë deklaratës së tij, Trump tha se beson që si Moska ashtu edhe Kievi dëshirojnë t’i japin fund luftës në Ukrainë, që ka hyrë në vitin e katërt.
“Mendoj se ata duan paqe. Të dyja palët e duan. Nëse do të isha unë president që në fillim, ajo luftë nuk do të kishte nisur kurrë. Por, po, është koha për paqe,” shtoi ai.
“Biseda të mira, por pa rezultate”
Trump pranoi gjithashtu zhgënjimin për mungesën e përparimit në negociatat me Rusinë.
“Sa herë që flas me Vladimirin, kemi biseda të mira – por pastaj nuk shkojnë askund. Thjesht nuk shkojnë askund,” tha ai.
Ky është anulimi i parë publik i një takimi dypalësh mes dy liderëve që nga rikthimi i Trump në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa tensionet ndërkombëtare për luftën në Ukrainë dhe çështjet e sigurisë evropiane mbeten të larta.
