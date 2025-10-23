‘Manovër politike’? Franca tërhiqet nga zotimi për ndalimin e gomoneve me emigrantë në Kanalin Anglez

BBC: Trazirat politike në Paris po ndikojnë në bashkëpunimin me Londrën për frenimin e kalimeve ilegale 23 Tetor 2025
Franca po tërhiqet nga angazhimi i saj për të ndaluar anijet e vogla që kalojnë Kanalin Anglez drejt Mbretërisë së Bashkuar — një zhvillim që sipas BBC-së, lidhet me krizën e fundit politike në Paris. Ky hap shihet si një goditje për përpjekjet e qeverisë britanike për të kontrolluar valën e emigrantëve që kalojnë çdo ditë nga bregu francez.
Burime të sigurisë detare franceze i thanë BBC-së se “vendimi është më shumë një manovër politike sesa një ndryshim strategjik”, ndërsa anijet e mbipopulluara vijojnë të nisen çdo ditë nga zona e Dunkirkut.
“Është vetëm një manovër politike — shumë fjalë dhe asgjë konkrete,” tha një burim pranë autoriteteve detare franceze.
Samiti Macron–Starmer dhe kthesa pas tij
Në korrik, ish-ministri i Brendshëm Bruno Retailleau kishte mbështetur një qasje më të ashpër ndaj kontrabandës detare, pas një samiti mes Emmanuel Macron dhe Keir Starmer. Në atë kohë, Franca premtoi ndërhyrje direkte në det për të ndaluar të ashtuquajturat “varka taksi”, të përdorura nga rrjetet e kontrabandës për të mbledhur emigrantë pranë bregut.
Por pas riorganizimit të fundit qeveritar në Paris, Retailleau është shkarkuar dhe plani duket se ka ngecur. “Qeveria është e shpërqendruar dhe përqendruar në kriza të tjera,” raportojnë burime nga Parisi.
Frikë për pasoja ligjore dhe njerëzore
Ekspertë të sigurisë detare paralajmërojnë se ndërhyrjet në det janë operacione me rrezik të lartë, që mund të çojnë në aksidente fatale dhe pasoja ligjore për oficerët francezë.
“Marina është kundër këtij misioni — është tepër i rrezikshëm dhe mund të përfundojë në tragjedi,” tha një tjetër burim për BBC-në.
Ndërkohë, anijet me emigrantë vazhdojnë të nisen çdo ditë jo vetëm nga plazhet e Francës, por edhe nga kanalet e cekëta të rajoneve veriore, duke vënë në provë kapacitetet e të dy shteteve për të menaxhuar krizën.
