Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 23 tetor 2025. Pasqyra zodiakale për çdo shenjë

Pasqyra zodiakale e Paolo Fox për 23 Tetor 2025: Dashuria, ndryshimet dhe mundësitë që sjell qielli për çdo shenjë
Zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju në këtë të enjte, 23 tetor 2025. Paolo Fox sjell parashikimet astrologjike të ditës për të gjitha shenjat e zodiakut, duke treguar ndikimet në dashuri, punë, emocione dhe fat.
Një ditë me energji të larta për disa, reflektim për të tjerët dhe vendime të rëndësishme që mund të përcaktojnë drejtimin e javës.
Dashi
Dashi është sot një shenjë e zemëruar, por njëkohësisht shumë e motivuar. Duket qartë se disa projekte të sapolindura kanë nevojë për rregullime. E them këtë prej pak kohe… pra asgjë e re nën diell, sepse gjithmonë them të mos besoni verbërisht, por të verifikoni; si rezultat, të gjithë ata që kanë para vetes librin tim apo parashikimet për vitin 2025 do të zbulojnë se pikërisht tetori ka qenë dhe do të jetë një muaj rivlerësimi i bilanceve ose edhe i vendimeve për të ardhmen; nuk duhet të neglizhohet dashuria, edhe pse ndonjë mungesë e justifikuar duket pak më nervoze në këtë periudhë.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: I dashur Dash, sot motivimi yt përplaset me nevojën për të bërë korrigjime në projektet tua. Të ftoj të mos shohësh këto ndryshime si pengesa, por si një rast të çmuar rritjeje. Në fund të fundit, natyra jote energjike ka nevojë të kthejë pakënaqësinë në veprim konstruktiv. Mendohu mbi atë që me të vërtetë dëshiron për të ardhmen: verifiko kursin, por ki dhe guximin të ndryshosh atë që nuk të pëlqen më. Mos i injoro emocionet, edhe kur tensionet kërkojnë durim ndaj atij që përkohësisht është pak larg.
—
Demi
Demi, sot Hëna është në kundërshtim, kështu që ka rrezik të ndihesh pak i humbur ose i pabesueshëm në mënyrën si përballesh me një situatë ndryshimi që po të provon pak. Shumë mund të shtrojnë pyetjen nëse mungesa e tyre i bën më të dukshëm. Nëse është lënë ndonjë projekt, një biznes apo një program në muajt e fundit për të tërhequr vëmendjen, kjo mund të jetë koha e duhur për të parë nëse ka funksionuar. Është e rëndësishme të mbash nën kontroll edhe çështjet e zemrës, veçanërisht nëse nuk kanë ardhur përgjigje apo zgjidhje.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: Dhe kështu mund të ndihesh i humbur përpara nevojës për të marrë një pozicion të qartë. Mos lejo që dyshimi të të bllokojë: ndonjëherë inercia sjell më shumë pyetje sesa përgjigje. Është krejt normale të pyesësh për të ardhmen tënde; kohët e fundit ke marrë distancë nga situata që nuk të pëlqenin më. Mendohu mbi atë që të bën më shumë. Në dashuri, kujdes mos i derdhësh frustrimet mbi personin që ke pranë.
—
Binjakët
Do të doja që kjo ditë e enjte të hapet për dialog dhe mirëkuptim: shpesh ka shenja që të mbajnë “kokë më kokë”, ndonjëherë duke sjellë në jetën tënde pak vështirësi. Mendo për Binjakët, si dhe për Peshqit dhe Virgjëreshën. Këto lidhje shpesh kanë qenë të ngatërruara, por është po aq e vërtetë që ti ke gjithmonë nevojë për stimuj të rinj. Nuk kam parë kurrë një Binjak të lidhej me dikë monoton dhe të parashikueshëm: nëse kërkon të papritur, pavarësi dhe autonomi, është e pashmangshme që herë pas here të lindin probleme. Megjithatë, sot do të kesh mundësinë të rikonsolidohesh.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: Binjakë, sot provimi i vërtetë do të jetë të arrish të gjesh një ekuilibër mes dëshirës për të ruajtur lirinë tënde dhe dëshirës për të hyrë në harmoni me të tjerët. Kur hasësh rezistencë ose keqkuptime, mos bëhesh i ngurtë: mund të jetë pikërisht konfrontimi ai që të bën të rritesh. Të dëgjosh vërtet, duke lënë hapësirë për opinione të tjera pa u hequr nga identiteti yt – është një art i çmuar. Kjo ditë është një rast për të eksperimentuar mënyra të reja të të lidhurit, për të shuar mosmarrëveshjet e vjetra dhe për të përqafuar papërsosmëritë, të tua dhe të të tjerëve. Vetëm kështu do të mund të jetosh marrëdhënie më autentike dhe stimuluese.
—
Gaforrja
Ditë ideale për t’u përqendruar në çështje praktike dhe të punës. Nuk është që dashuria nuk ka rëndësi, por kjo fazë e vitit sjell me vete më tepër mendime pozitive lidhur me jetën e përditshme. Dashuria, sidomos për histori të gjatë ose të formalizuara me martesë ose bashkëjetesë, kërkon rregullime të vogla. Sot, megjithatë, janë të favorizuara intuitat që mund të të ndihmojnë të gjesh përshtatje dhe bashkëveprim.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: Gaforre, kënaqësitë sot vijnë prej aftësisë tënde për të mbajtur ekuilibrin mes përgjegjësive të përditshme dhe atyre afektive më të rëndësishme. Edhe marrëdhëniet e konsoliduara nuk janë të garantuara: ato kërkojnë kujdes dhe vëmendje të vogla që të mos bien në rutinë. Përdor ndjeshmërinë që të karakterizon për të kuptuar çfarë mungon ose çfarë mund të përmirësohet në lidhjet tua: shpesh mjafton pak për të rinovuar marrëveshjen dhe dialogun.
—
Luani
Me këto yje është e vështirë të mos përjetosh momente tensioni. Ndoshta edhe dje e ndjeve këtë tension ose të ndjeve se ishe mbiquar përballë sfidave. Ai që ka qenë larg partnerit ose ka përballuar shumë provokime tani mund të ndjehet i lodhur. Në këtë të enjte, më mirë të shmangësh komplikimet: dashuria është aty, por në këto ditë mund ta ndjesh si larg, ndoshta sepse mendja yt është diku tjetër.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: Luani, sot sfida për ty është të njohësh kufijtë e tu pa gjykuar veten. Nëse lodhja fillon të bëhet e fortë ose mendja rreh me mijëra mendime, lejo vetes të ndalosh. Rivendos energjitë është thelbësore për të vazhduar të jesh ai mbështetës i fortë që shumë presin prej teje. Kujto se neglizhimi i atyre që të duan, në emër të ngutjes për të shkuar përpara, rrezikon t’gjendesh i vetëm.
—
Virgjëresha
Pavarësisht problemeve të shumta dhe provokimeve të kohëve të fundit, vazhdon të tregohesh i vendosur dhe koherent. Nëse dikush ka përpjekur të të detyrojë të ndryshosh rrugë, je akoma edhe më i sigurtë në zgjedhjet tua. Mungon ndoshta ende një vizion i qartë për të ardhmen, por nuk është faji yt: thjesht po la të navigosh në pamundësitë, veçanërisht pasi pjesa e parë e vitit ka qenë sfiduese dhe disa ngjarje befasuese ndodhën javën e kaluar. Tani, megjithatë, idetë bëhen më të qarta dhe urtësia jote rritet: qëndro i durueshëm.
Reflektime dhe thellim për qiellin e sotëm: Virgjëreshë, sot mund të festosh rezistencën tënde. Përballimi i pasigurisë pa humbur kompasin kërkon forcë të madhe të brendshme. Po mëson të navigosh në kushte të ndryshueshme pa u ndikuar tepër nga të tjerët. Besimi në vetvete dhe aftësia për të pritur përgjigje të qarta janë shtyllat e rritjes tënde. Duke qëndruar i qetë dhe duke vlerësuar çdo hap, sot po hedh bazat për vendime të qëndrueshme dhe të kënaqshme së shpejti.
—
Peshorja
Këtë javë je ndër shenjat më me fat: ke shumë mundësi për t’u shfrytëzuar, sidomos në dashuri. Venusi në shenjën tënde jo vetëm që rrit emocionet, por të fton të jetosh me intensitet. Nëse ka dikë që të intereson apo një lidhje të veçantë, fundjava parashikohet e përsosur për të bërë plane dhe për të shijuar një hënë shumë të bukur.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Peshore, qielli sot shkëlqen për ty. Lëre krijimtarinë të rrjedhë dhe vendose veten në qendër të vëmendjes. Jep dhe merr emocione: kështu ndërton marrëdhënie më të sinqerta dhe të qëndrueshme. Mos prit që të tjerët të bëjnë hapin e parë — bëhu ti shkëndija që ndez një histori të re, rinovon ndjenjat dhe i jep lidhjeve një kuptim unik.
—
Akrepi
Me Hënën në shenjë dhe me mbështetjen e Jupiterit e Marsit, sot ke një energji të jashtëzakonshme: dielli po ndriçon sërish rrugën tënde. Ndërmjet fundit të tetorit dhe nëntorit të pret një periudhë me përfitime të mëdha. Ai që mbyllet në vetvete do të marrë pak, ndërsa kush rrezikon dhe shfaqet do të marrë duartrokitje e vlerësim. Përfito nga këto energji pozitive!
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Akrepi, nuk është momenti të rrish në hije. Energjia që ndjen duhet kthyer në veprim: ndiq dëshirën për t’u afirmuar dhe trego vlerën e arritjeve të tua. Mos ki frikë nga gjykimi i të tjerëve, por kërko njohjen që e meriton. Vetëm kush del hapur mund të arrijë rezultate të jashtëzakonshme — ai që fshihet humbet mundësi të vlefshme.
—
Shigjetari
Një tjetër ditë plot energji. Po të hedhësh sytë pas në fillim të vitit, ke kapërcyer pengesa të rëndësishme: tani ndodhesh në kulmin e valës dhe zemra jote është gati për marrëdhënie të rëndësishme. Shigjetari dashurohet fillimisht me veten, pastaj me të tjerët, sidomos kur ndihet pozitivitet përreth. Në fundjavë, me Hënën në shenjë, planifiko diçka të veçantë — qoftë edhe një udhëtim të shkurtër.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Shigjetar, sot fryn një erë ndryshimi dhe mundësish të reja. Forco entuziazmin tënd dhe shpërndaje me ata që ke afër. Çdo përvojë që përjeton tani mund të kthehet në një kujtim të paharrueshëm: investo në lumturinë tënde. Është momenti ideal për të organizuar diçka që të bën të buzëqeshësh, prano ditët me shpirt të hapur dhe guxim për aventurë. Shiko përpara me besim dhe mirënjohje.
—
Bricjapi
Mendja është e përqendruar kryesisht te puna dhe përgjegjësitë po shtohen. Burrat e kësaj shenje duken më të rezervuar në ndjenjat e tyre. Kush ka familje i kushton kujdes fëmijëve apo njerëzve të dashur, por pa u përfshirë plotësisht emocionalisht. Është momenti për reflektim: puna po ecën mirë, por nuk duhet të anashkalosh anën shpirtërore.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Bricjap, përkushtimi yt ndaj punës është për t’u admiruar, por ndonjëherë të largon nga ata që të duan. Ndal pak dhe pyet veten nëse po u jep hapësirë të mjaftueshme emocioneve — edhe të tuat. Shprehi ndjenjat, fol për nevojat e tua: vetëm kështu ndërton lidhje të vërteta dhe ruan ekuilibrin mes jetës praktike dhe asaj shpirtërore. Qëndrueshmëria matet edhe me aftësinë për t’u hapur, pa humbur sensin e detyrës.
—
Ujori
Ditë pak të vështira, s’ka dyshim: Dielli, Mërkuri, Marsi dhe Hëna janë në pozicione të kundërta. Diçka në jetën tënde po mbyllet për t’i lënë vendin një fillimi të ri. Je person i kuptueshëm dhe i gatshëm të ndihmosh, por dikush mund ta ketë keqinterpretuar mirësinë tënde si dobësi. Kujdes pra, mos u bëj rob i bujarisë tënde.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ujor, sot duhet të rivendosësh kufijtë mes dhënies dhe marrjes. Ndihma për të tjerët është vlerë e madhe, por rrezikon të harrosh veten. Bëhu i qartë kur ndan pjesëmarrjen nga sakrifica: respekti ndaj vetes fillon kur di të thuash “jo” kur është e nevojshme. Vetëm kështu marrëdhëniet bëhen të barabarta dhe të ndërtuara mbi respekt të ndërsjellë, jo mbi ndjesinë e detyrës.
—
Peshqit
Është momenti ideal për të vepruar: Jupiteri, Dielli, Hëna dhe Marsi janë në anën tënde. Artistët dhe ata që punojnë në skenë janë veçanërisht të favorizuar dhe mund të kenë marrë tashmë vlerësime. Megjithatë, nuk është koha të pushosh mbi lavdi: yjet do të vazhdojnë të jenë me ndikim edhe në vitin 2026. Nëse ke një projekt të papërfunduar, tani është koha për t’i dhënë formë konkrete dhe për të eksploruar drejtime të reja.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Peshq, ndjeshmëria jote krijuese është në kulmin e saj. Dëgjo intuitën që të udhëheq: mund të jetë çelësi për të kthyer një dëshirë në realitet. E ardhmja të premton shumë mundësi, por gjithçka nis nga guximi për të bërë hapin e parë. Mos u ndal; çdo farë që mbjell sot do të mund të japë fryte të mrekullueshme në vitet që vijnë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd