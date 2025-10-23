Bayerni, Liverpooli dhe Chelsea vazhdojnë revanshin. Thyhet Marseja. Rezultatet

ZVICER – Ekipet e mëdha u shfaqën në javën e tretë të Fazës së Ligës së Kampionëve: Bayern Munich mposhti Brugge 4-0 për t’u bashkuar me PSG-në, Interin, Arsenalin dhe Real Madridin në krye.
Një fitore e dyfishtë 5-1 për ekipet angleze: Liverpool mposhti Eintracht në Frankfurt, Chelsea e teproi në Londër kundër Ajax. Sporting u rikthye nga disavantazh për të mposhtur Marseille (2-1).
Bayern Munich – Bruges 4-0
Bajernit iu deshën 34 minuta për t’i dhënë fund ndeshjes së Brugges: rezultati ishte 4-0, por pas pak më shumë se gjysmë ore, gjermanët kishin marrë tashmë një epërsi prej tre golash, duke e thyer barazimin në minutën e 5-të me Karl, të asistuar nga Tah. Laimer më pas doli në qendër të vëmendjes, duke i dhënë mundësinë Kane (14′) dhe Diaz (34′) të shënonin dy golat që vulosën fitoren.
Belgët u përpoqën të ndryshonin situatën me zëvendësime dhe të përpiqeshin ta rikthenin ndeshjen në rrugën e duhur, por Kompany gjeti zëvendësuesin në minutën e 69-të, duke futur në lojë ish-lojtarin e Chelseas, Nicolas Jackson, i cili vulosi triumfin dhjetë minuta më vonë. Me diferencën e golave, Bayern është i barabartë me PSG-në në vendin e parë, megjithëse me një gol më pak.
Chelsea – Ajax 5-1
Chelsea siguron fitoren e dytë radhazi me një rezultat shkatërrues 5-1 ndaj Ajax në pjesën e parë. Ekipi holandez, në Stamford Bridge, është shkatërruar që në minutën e 15-të, pasi Taylor i lë “Harkëtarët” me dhjetë lojtarë, dhe Guiu menjëherë përfiton për të thyer barazimin. Në minutën e 27-të, Caicedo dyfishon epërsinë me një asist të Gittens, dhe më pas vijnë tre penallti në hapësirën e 18 minutave.
Weghorst shënon të parin për holandezët, por rezultati 2-1 është iluzion i pastër, pasi Blues më pas marrin dy penallti, së pari përmes Fernandez dhe më pas përmes Estevao: gola në të dyja rastet, dhe kështu në pjesën e parë rezultati është 4-1 për kampionët Botërorë për Klube në fuqi.
Me rezultatin në dorë, Maresca solli disa fytyra të reja: midis tyre ishte Tyrique George, i lindur në vitin 2006, i cili hyri në fushë në vend të Guiu dhe shënoi golin e tij të parë në Ligën e Kampionëve katër minuta më vonë. Finalja ishte thjesht akademike për Chelsean, e cila tani është menjëherë pas ekipeve të mëdha me gjashtë pikë.
Eintracht – Liverpool 1-5
Eintracht kishte disa iluzione, por Liverpooli u sul në Frankfurt, duke fituar 5-1. Vendasit e thyen barazimin në minutën e 26-të me Kristensen, por Reds, tashmë të detyruar të bënin një zëvendësim për shkak të dëmtimit të Frimpong, shënuan tre gola në dhjetë minuta: Ekitiké barazoi, Van Dijk shtoi epërsinë, dhe partneri i tij në sulm Konaté, i asistuar nga Szoboszlai, u dha djemve të Slot një epërsi 3-1 në pjesën e parë.
Në pjesën e dytë, së pari Gakpo dhe më pas hungarezi, të dy të asistuar nga një Wirtz i shkëlqyer, e bënë fitoren e skuadrës angleze edhe më të madhe. Fituesit e Premier League të sezonit të kaluar tani janë të barabartë me Chelsean dhe Barcelonën, ndër të tjera, me gjashtë pikë. Eintracht, pas humbjes së tyre 5-1 ndaj Galatasaray, ka vetëm humbje.
Sporting – Marseille 2-1
Sporting fitoi 2-1 kundër një skuadre të Marseille që e nisi mirë, por u rrëzua. Dhe OM i bëri të gjitha vetë: Paixao shfrytëzoi asistin e Aubameyang për ta çuar ekipin francez në avantazh në minutën e 14-të, por më pas erdhën dy gabime nga Emerson.
Së pari, një karton i verdhë për prekje me dorë, pastaj një simulim: slloveni Obrenovic akordoi një penallti, por u thirr në VAR dhe jo vetëm që e anuloi penalltinë, por i la vizitorët me dhjetë lojtarë.
Megjithatë, skuadra portugeze e shfrytëzoi rezultatin vetëm në minutën e 69-të falë zëvendësimeve: Catamo hyri në fushë dhe barazoi pesë minuta më vonë, pastaj në minutën e 80-të Alisson Santos zëvendësoi Fresneda dhe vulosi fitoren në minutën e 86-të. Skuadra portugeze tani ka gjashtë pikë, me De Zerbi që është tre pikë prapa.
Monaco – Tottenham 0-0
Përveç Atalanta-Slavia Prague, edhe Monaco-Tottenham përfundoi pa gola, por skuadra vendase do t’i kishte merituar pikët. Megjithatë, ishin fituesit e Europa League që kërcënuan të parët, me Van de Ven që për pak shënoi me kokë, përpara se Vicario të bënte dy pritje nga Balogun. Në pjesën e dytë, ish-lojtari i Empolit duhej të priste edhe nga Akliouche dhe Golovin, ndërsa Kehrer ishte jashtë portës.
Drejt fundit, Teze dhe Minamino gjithashtu patën përpjekje, por Vicario priti përsëri, ndërsa ish-lojtari i Liverpoolit humbi dy herë portën. Ndeshja përfundoi 0-0, një pikë e artë për Tottenham, të cilët mbeten të pamposhtur dhe skuadra e vetme me pesë pikë. Monaco, megjithatë, mbetet me dy pikë, ende pa fitore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd