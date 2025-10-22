Tragjedi në Kanada: Gruaja shqiptare, nënë e katër fëmijëve, qëllohet për vdekje nga bashkëshorti i saj. Emrat

Kanada | 22 Tetor 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e Brampton në Kanada, ku një grua shqiptare 29-vjeçare, Savannah Kulla, nënë e katër fëmijëve, u qëllua për vdekje nga bashkëshorti i saj, 38-vjeçari Anthony Deschepper.
Sipas raportimeve, incidenti ndodhi në një parking lokal, ku burri e qëlloi viktimën me armë zjarri, duke e lënë të vdekur në vend. Pas krimit, ai mori një prej fëmijëve të çiftit dhe tentoi të largohej me automjet, por u neutralizua nga policia gjatë tentativës për arrestim.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në Brampton, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur motivet që çuan në këtë tragjedi familjare.
Anthony Descheppe
