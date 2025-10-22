Pas vjedhjes në Luvër, tjetër super-grabitje trondit Francën! Hajdutët synojnë muzeun e filozofit Denis Diderot

Franca është tronditur nga një tjetër grabitje spektakolare, vetëm pak orë pas incidentit në Muzeun e Luvrit. Kësaj here, në shënjestër ka rënë muzeu “Maison des Lumières Denis Diderot” në qytetin Langres, në rajonin Haute-Marne, i dedikuar filozofit të ndriçimit Denis Diderot.
Ngjarja ndodhi gjatë natës së së dielës, kur institucioni ishte i mbyllur për shkak të një feste. Sipas policisë, grabitësit kanë hyrë me forcë nga dera kryesore, kanë thyer një vitrinë ekspozuese dhe kanë marrë një koleksion të rrallë prej **1,633 monedhash argjendi dhe 319 monedhash ari**, që datonin nga vitet 1790 deri në 1840.
Autoritetet lokale thanë se thesari i vjedhur ishte zbuluar në vitin 2011, gjatë rinovimit të ndërtesës historike Hôtel du Breuil, që sot strehon muzeun. Në një deklaratë të komunës së Langres thuhet se policia mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe kreu një kontroll të plotë në bashkëpunim me stafin e muzeut.
“Sipas vëzhgimeve të para, një pjesë e ‘thesarit të muzeut’ është zhdukur. Ekipet po bëjnë inventarin e plotë të objekteve për t’ia dorëzuar policisë,” thuhet në komunikatën zyrtare të raportuar nga “France Info”.
Muzeu “Maison des Lumières Denis Diderot” është mbyllur deri në një njoftim të dytë dhe aktualisht po ruhet gjatë natës nga një kompani private sigurie.
Hetuesit po e trajtojnë ngjarjen si një **grabitje të planifikuar**, e kryer në një moment kur muzeu ishte i pambrojtur. Rasti ndodhi në të njëjtën fundjavë me grabitjen e Luvrit, çka ka ngritur shqetësime për një **valë të re sulmesh ndaj trashëgimisë kulturore franceze**.
