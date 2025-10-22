Trupi i Mirelit u gjet në humnerë, por familja thotë: nuk ra vetë — kush e shtyu ish-policin në vdekje?

“E kanë vrarë, nuk ka qenë aksident” – Kushëriri i ish-policit kërkon zbardhjen e vdekjes misterioze të Mirel Çokajt në Kelmend
Prokuroria e Shkodrës ka nisur hetimet për vdekjen e dyshimtë të 40-vjeçarit Mirel Çokaj, trupi i të cilit u gjet më 18 shtator 2025 në një humnerë në zonën malore të Kelmendit, në Malësinë e Madhe.
Fillimisht ngjarja u raportua si një rrëzim aksidental, por dyshimet e familjarëve kanë çuar në rihapjen e hetimeve dhe shqyrtimin e pistave të tjera, përfshirë atë të vrasjes së mundshme.
Ish-polici kërkon zbardhje nga SHBA
Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se kërkesa për rihapjen e hetimeve është bërë nga Rifat Çokaj, kushëri i viktimës dhe ish-punonjës policie me eksperiencë, i cili aktualisht jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Rifati ka kërkuar që të analizohen sërish provat dhe të rishikohen të gjitha rrethanat e ngjarjes, duke argumentuar se versioni zyrtar i rrëzimit aksidental nuk përputhet me faktet dhe me të dhënat e mbledhura nga familja.
Dyshimet për përfshirje në kultivimin e kanabisit
Sipas familjarëve, Mirel Çokaj mund të ketë qenë i përfshirë në një aktivitet të paligjshëm të kultivimit të kanabisit, në një parcelë që ndodhej rreth një orë larg nga vendi ku u gjet trupi.
Policia, pas ngjarjes, ka konstatuar dhe asgjësuar 780 bimë narkotike të llojit cannabis sativa në atë zonë. Familja dyshon se një konflikt për ndarjen e fitimeve mes personave të përfshirë mund të ketë çuar në një përplasje fatale, e cila sipas tyre ka përfunduar me shtyrjen e Mirelit në humnerë.
Telefoni i zhdukur dhe itinerari i dyshimtë
Një tjetër detaj që ka ngjallur dyshime është zhdukja e telefonit të viktimës, i cili sipas familjarëve mund të jetë fshirë ose eliminuar qëllimisht për të fshehur komunikimet e fundit.
Gjithashtu, familja thekson se Çokaj nuk kishte planifikuar të udhëtonte atë ditë në zonën ku ndodhi ngjarja dhe se rruga që ai ka ndjekur ishte e pazakontë krahasuar me itinerarin që përdorte zakonisht.
Prokuroria e Shkodrës në veprim
Prokuroria e Shkodrës ka marrë në pyetje familjarët e viktimës dhe persona që kishin dijeni për aktivitetin me lëndë narkotike. Hetimet po vijojnë në disa pista, ndërsa ekspertiza mjeko-ligjore dhe aktet e reja pritet të ndihmojnë në përcaktimin nëse kemi të bëjmë me një aksident tragjik apo një vrasje të maskuar.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në zonën e Kelmendit, ku banorët kërkojnë transparencë dhe drejtësi për 40-vjeçarin që humbi jetën në rrethana ende të paqarta.
