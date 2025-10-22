Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohen dy shqiptarët në Angli
Transmetuar më 22-10-2025, 19:05

ANGLI – Dy shqiptarë, të cilët ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Shqipëria dhe Gjermania janë arrestuar në Angli. Dy shqiptarët Eduart Elezi 28 vjeç dhe Xhuljano Hoxha 30 vjeç, ishin shpallur në kërkim për kultivimin e kanabisit.

Sipas burimeve për mediat mësohet se seanca e ardhshme e ekstradimit për Elezin është parashikuar më 16/02/2026. Ndërsa për Hoxhën, i cili kërkohet nga drejtësia shqiptare për kultivim kanabisi do të mësojë masën e dënimit në gjykatën e Manchesterit më 20/11/2025.

