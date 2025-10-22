Horoskopi i Paolo Fox për sot, 22 tetor 2025 – Parashikimet për të gjitha shenjat

Qielli i tetorit sjell energji të forta, emocione dhe vendime të rëndësishme. Sipas Paolo Fox, dita e sotme është një kombinim i reflektimit dhe veprimit: disa shenja gjejnë qetësi, të tjerat marrin guximin për të bërë hapin e madh që kanë shtyrë prej kohësh. Ja si do të ndikojnë yjet tek secila shenjë.
Dashi
Dita është intensive, me shumë energji dhe dëshirë për të vepruar. Mos e shpërdoroni fuqinë në debate – përqendrohuni te gjërat që ju afrojnë me njerëzit. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ringjallë ndjenjat. Mbrëmja është e përshtatshme për qetësi dhe reflektim.
Demi
Qielli sjell stabilitet dhe dashuri. Në punë, qartësia ju ndihmon të merrni vendime të mençura. Venusi ju dhuron ngrohtësi dhe mirëkuptim me njerëzit e afërt. Mbrëmja është e mbushur me dashuri dhe siguri emocionale.
Binjakët
Komunikimi është çelësi i ditës. Zgjidhni mosmarrëveshjet me fjalë të drejta dhe të qeta. Një ide e thjeshtë mund të bëhet mundësi e madhe. Në dashuri, një mesazh ose telefonatë mund t’ju befasojë këndshëm.
Gaforrja
Dita zgjon ndjeshmëri dhe kujtime. Mos u izoloni – kërkoni afërsinë e atyre që ju duan. Një ofertë pune ose mundësi e re ju bën të mendoni seriozisht për të ardhmen. Intuita ju çon drejt rrugës së duhur.
Luani
Një projekt që kishte ngecur, rifillon sot. Vetëbesimi rritet dhe ju riktheheni në qendër të vëmendjes. Kujdes me krenarinë në marrëdhënie – ndonjëherë duhet edhe të dëgjoni. Sukseset e sotme ju japin shtysë për ditët që vijnë.
Virgjëresha
Sot është dita për të vënë rregull, si në punë ashtu edhe në mendime. Mos u nxitoni në vendime. Në dashuri, dëgjoni më shumë sesa flisni – do kuptoni gjëra që s’i kishit parë. Durimi ju shpërblen.
Peshorja
Sot ndiheni në qendër të gjithçkaje. Venusi sjell harmoni dhe magnetizëm personal. Në dashuri, një gjest i thjeshtë mund të afrojë shumë. Në punë, bashkëpunime të reja hapin horizonte. Kaloni mbrëmjen me gjëra që ju frymëzojnë.
Akrepi
Emocionet janë të thella dhe të forta. Një moment reflektimi ju ndihmon të kuptoni më mirë çfarë doni vërtet. Në punë, një vlerësim i pritur mund të vijë sot. Një fazë e re nis në jetën tuaj.
Shigjetari
Sot doni liri dhe ndryshim. Një takim ose udhëtim i shkurtër ju hap mendjen dhe shpirtin. Në dashuri, një njohje e re mund të jetë befasuese. Mos kini frikë të dilni jashtë zonës suaj të rehatisë.
Bricjapi
Sot mendoni qartë dhe veproni me maturi. Është koha për të ndërtuar diçka të qëndrueshme në punë apo në jetën personale. Një bisedë me partnerin ndihmon për qartësi. Në fund të ditës, ndjeni qetësi dhe falënderim për arritjet tuaja.
Ujori
Kreativiteti juaj shpërthen. Në punë, idetë e reja sjellin vëmendje pozitive. Në dashuri, mund të ndodhë një takim që ndez imagjinatën. Sot ëndrrat janë të realizueshme, por duhet të qëndroni realist.
Peshqit
Dita është e mbushur me ndjesi të buta dhe mirëkuptim. Ju lexoni njerëzit më mirë se kurrë. Në dashuri, jeni empatikë dhe afroni ata që doni. Në punë, një bashkëpunim i ri sjell stabilitet. Dita mbyllet me qetësi dhe shpresë. /noa.al
