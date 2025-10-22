Tiranë – Arrestohet biznesmeni me armë pa leje, emër i përfshirë më herët në një vrasje të bujshme

Tiranë, 22 Tetor 2025 – Policia ka arrestuar ditën e sotme në bulevardin “Bajram Curri” në Tiranë shtetasin Ismet Gaxherri, 39 vjeç, pasi në automjetin e tij u gjet një armë zjarri e tipit pistoletë me municion, të cilën ai e mbante pa leje.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, kontrolli i mjetit tip “Benz” u bë mbi bazën e informacioneve operative. Materialet i janë referuar Prokurorisë dhe ndaj Gaxherrit rëndon akuza për “Mbajtja pa leje e armëve të zjarrit dhe e municionit”, vepër penale për të cilën parashikohet ndjekje penale.
E kaluara e Gaxherrit dhe lidhja me një vrasje të ndodhur në vitin 2015
Ismet Gaxherri nuk është një emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë më parë i përfshirë si dëshmitar në ngjarjen e rëndë të ndodhur në vitin 2015 në zonën e Linzës, ku u vra Enton Nikaj. Gaxherri ishte në atë kohë pronar i lokalit ku ndodhi ngjarja dhe mik i viktimës.
Sipas dosjes gjyqësore, në këtë ngjarje ishte i përfshirë edhe Ervis Martinaj, figura e njohur e botës së lojërave të fatit, i zhdukur që nga gushti i vitit 2022 dhe ende i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Në hetimet e Prokurorisë dhe vendimin e Gjykatës së Apelit, Martinaj dhe persona të tjerë dyshohej se kishin konfliktuar dhe dhunuar viktimën Enton Nikaj. Gjykata konstatoi se vrasja ishte kryer nga njëri prej të pandehurve, Emiljano Tasho, si pasojë e eksesit gjatë rrahjes. Sipas vendimit të Apelit, nuk u gjetën prova që të provonin paramendimin apo bashkëpunimin në ekzekutim.
Gjykata gjithashtu vlerësoi se nuk mund të ketë “moskallëzim krimi” në rastin e një personi që vetë është marrë i pandehur për të njëjtën ngjarje, duke e cilësuar këtë në kundërshtim me logjikën juridike.
