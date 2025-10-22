Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në afërsi të Maliqit, makina përplas motorin, plagoset çifti i bashkëshortëve
Transmetuar më 22-10-2025, 10:08

Aksident në aksin rrugor Korçë-Pogradec, në afërsi të Maliqit. Një mjet ka përplasur një çift bashkëshortësh që po udhëtonin me motor.

Mësohet se të dy kanë mbetur të plagosur dhe po transportohen në spital për ndihmë mjekësore.

Nuk dihen ende rrethanat e aksidentit, policia në vendngjarje.

