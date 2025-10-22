Vrasja e dyfishtë në Durrës, zbardhet dëshmia e kamarierit: Daniel Pepa më kërkoi kafe. Flori ndërhyri për të më mbrojtur

Zbardhet dëshmia e kamarierit ku ndodhi vrasja e dyfishtë në Durrës:
“Daniel Pepa erdhi në lokal dhe më kërkoi një kafe. Bashkë me Daniel Pepën ishte edhe një shok i tij. I thashë që nuk ta bëj dot kafenë se ekspresi kërkon kohë të ngrohet. Ekspresin e kisha fikur që në orën 00:00, më tej nuk shërbejmë. Kur i thashë se nuk ta bëj dot kafenë, Danieli më ofendoi. Ai ngulmoi t’ia bëja kafenë. Nuk i ktheva përgjigje, por ndërhyri Flori Paluçi. Flori Paluçi i tha Daniel Pepës që të mos më fyente. Paluçi dhe Pepa debatuan me njëri-tjetrin, më pas dolën te dera”, tha ai.
