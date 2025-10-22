Edhe pesë ditë afat, Kosova në pritje të formimit të qeverisë së re

Edhe pesë ditë kanë mbetur afat që Albin Kurti, i mandatuar për kryeministër ta prezantojë qeverinë e re.
Nëse kjo nuk ndodh deri më 26 tetor, atëherë presidentja duhet t’ia jap mundësinë të dytit. Nëse as ai nuk arrin t’i bëjë numrat, vendi shkon në zgjedhje.
Kosova ndodhet në një fazë të paqartësisë politike, ndërsa afati për formimin e qeverisë së re po afron me shpejtësi.
Albin Kurti, i mandatuar për kryeministër, ka edhe pesë ditë kohë për të prezantuar kabinetin e tij qeveritar dhe për të siguruar shumicën parlamentare.
Nëse kjo nuk ndodh deri më 26 tetor, atëherë presidentja Vjosa Osmani duhet t’ia jap mundësinë të dytit, që në këta rast është Partia Demokratike e Kosovës.
Deri më tani kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka dhënë vetëm një zotim publik se “do të nisim negociatat”, por pa sinjale konkrete për ndonjë marrëveshje apo shumicë të mundshme.
Zyrtarisht edhe partitë e tjera nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë apo qëndrim se kanë pasur takime dhe biseda për ndonjë koalicion apo marrëveshje për krijimin e qeverisë së re të Kosovës.
Lëvizja Vetëvendosje, gjendet nën presion të madh për të siguruar mbështetje në Kuvend, pasi zgjedhjet e 9 shkurtit e lanë larg shumicës së nevojshme për të qeverisur e vetme.
Partia e Kurtit ka përjashtuar bisedimet me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhje, ndërsa ka lënë të hapur derën për një bashkëpunim të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Një marrëveshje deri tani është lidh mes LDK dhe VV, por në nivel lokal.
Kandidati i LDK-së për kryetar të Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, ka nënshkruar një marrëveshje për koalicion me Vetëvendosjen për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 9 nëntor, kur në balotazh garojnë PDK-ja dhe LVV-ja.
Afati kushtetues prej 15 ditësh për prezantimin e Qeverisë së re skadon më 26 tetor.
Pastaj, presidentja Vjosa Osmani, brenda 10 ditësh, duhet t’i ftojë partitë në konsultim dhe, sipas diskrecionit të saj, t’ia japë mandatin një kandidati tjetër që dëshmon se ka shumicën parlamentare.
Osmani tha të hënën se ka ende kohë për të arritur këtë qëllim, duke kritikuar njëkohësisht Listën Serbe për, siç theksoi, krijimin e pengesave.
“Janë bërë shumë muaj pa qeveri që do të kishte mandat të plotë kushtetues. Është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që Kuvendi është konstituar në përputhje me aktgjykimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, të kemi qeveri me mandat të plotë.
Krijimi i qeverisë varet krejtësisht nga koalicionet e partive politike, unë aty si presidente nuk mund të ndërhyj. Vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga Lista Serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe serbët”.
Lista Serbe, partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë, dorëzoi javën e kaluar një ankesë në Gjykatën Kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb të Kuvendit, Nenad Rashiq, duke pretenduar shkelje të Kushtetutës dhe të rregulloreve të brendshme.
Ankesa u paraqit më pak se një javë pas konstituimit të Kuvendit, një proces që zgjati pothuajse gjashtë muaj.
Kabineti i propozuar për qeveri duhet të sigurojë të paktën 61 vota në Kuvendin me 120 deputetë për t’u miratuar.
Me 48 ulëse të fituara në zgjedhjet e 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje nuk mund ta sigurojë shumicën e nevojshme pa një partner koalicioni.
Në rast se nuk arrin të mbledhë 61 vota, presidentja Osmani ka detyrën brenda dhjetë ditësh të ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shanset më të mëdha për të formuar Qeverinë.
Mandatari ka më pas 15 ditë të tjera kohë për të dorëzuar përbërjen e re të kabintetit qeveritar në Kuvend.
Nëse as pas përpjekjes së dytë Qeveria nuk mund të formohet, presidentja Osmani, sipas Kushtetutës, duhet të shpallë zgjedhje të reja, që duhet të mbahen brenda 40 ditësh.
