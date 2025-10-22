Lajmi i fundit/ Vriten me armë zjarri dy të rinj në Durrës

DURRËS, 22 TETOR 2025 – Dy persona kanë mbetur të vrarë me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të sotëm, pranë një karburanti në Manëz të Durrësit, pas një konflikti që dyshohet se ka ndodhur për motive të dobëta.
Sipas hetimeve paraprake, viktimat janë identifikuar si A.K., 23 vjeç, dhe F.P., 33 vjeç, të dy banues në Manëz. Nga të dhënat fillestare të grupit të posaçëm hetimor, dyshohet se F.P. është qëlluar për vdekje nga D.P., 21 vjeç, ndërsa A.K. është vrarë nga vetë F.P. gjatë përplasjes.
Policia po zhvillon kontrolle intensive për kapjen e autorit të dyshuar D.P. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorit, vijon punën në vendngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat, për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë dhe për të mbledhur të gjitha provat ligjore të rastit.
Durrës/Informacion paraprak
