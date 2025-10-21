Mehmeti shënon golin e pestë në Championship!

ANGLI – Anis Mehmeti është një nga futbollistët shqiptar që po shkëlqen më së shumti këtë sezon, por ende nuk e ka marrë një ftesë nga Sylvinho që nga viti 2023.
Fantazisti shqiptar ka shënuar golin e pestë të sezonit, me më të fundit që erdhi në Championship kundër Southampton. Në minutën e 33’ të takimit, 24-vjeçari mori një top në zonën kundërshtare dhe i vetëm me portierin nuk gaboi, duke barazuar sfidën momentalisht.
Përveç 5 golave, Mehmeti gjithashtu ka dhënë dhe dy asiste këtë sezon, por që për Sylvinhon duket se janë ende të pamjaftueshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd