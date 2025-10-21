Kosova ofron të presë refugjatët e Britanisë, Rama refuzon kategorikisht – Mali i Zi kërkon 8 miliardë dollarë investime

Kosovë, 21 tetor 2025
Kosova është bërë vendi i parë në rajon që ka ofruar të pranojë azilkërkuesit e refuzuar nga Britania, si pjesë e planit të kryeministrit britanik Keir Starmer për ngritjen e “qendrave të kthimit” të emigrantëve.
Kryeministri Albin Kurti deklaroi në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor në Londër se Kosova është e gatshme të bashkëpunojë me Londrën, në këmbim të mbështetjes për forcimin e sigurisë kombëtare ndaj kërcënimeve nga Serbia dhe Rusia. “Ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar dhe presim që kjo ndihmë të shoqërohet me investime për sigurinë tonë”, tha Kurti.
Ky zhvillim e bën Kosovën vendin e parë që shpreh publikisht interes për planin britanik, ndërsa bisedimet me zyrtarët britanikë janë tashmë në proces.
Nga ana tjetër, kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, është shprehur se do të pranojë një marrëveshje të tillë vetëm nëse Britania investon të paktën 8 miliardë euro në infrastrukturën hekurudhore të vendit.
Në të kundërt, Shqipëria mbetet e vendosur në refuzimin e saj. Kryeministri Edi Rama deklaroi sërish: “Kur bëhet fjalë për qendrat, ose sido që të quhen ato, e kam thënë dhe e përsëris – kurrë në Shqipëri.”
Ndërkohë, presidenca e Bosnjës dhe Hercegovinës ka bërë të qartë se nuk ka “asnjë qëllim apo gatishmëri” për të pranuar azilkërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar.
