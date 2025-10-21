Ndjekja përfundon si mos më keq: hajduti tenton t’i shpëtojë policisë, përplaset nga dy automjete në autostradë

LOS ANGELES, 21 TETOR 2025 – Një ndjekje spektakolare policore në Kaliforni ka përfunduar në tragjedi, kur një hajdut i dyshuar humbi jetën pas një përplasjeje të tmerrshme në autostradë. Ngjarja u transmetua drejtpërdrejt në televizion nga helikopteri i “CBS Los Angeles”, ndërsa pamjet tronditëse lanë të shokuar shikuesit dhe spikerët në studio.
Sipas autoriteteve amerikane, ndjekja nisi në lagjen kineze të Los Angeles-it, ku policia po përpiqej të ndalonte një furgon të bardhë të vjedhur. Hajduti u përpoq të largohej me shpejtësi, duke hyrë në autostradë mes trafikut të dendur. Në një moment, ndërsa furgoni po lëvizte ngadalë, ai doli nga dritarja dhe tentoi të kapërcente barrierën ndarëse të rrugës për të ikur në këmbë.
Por përpjekja e tij për t’i shpëtuar policisë përfundoi fatalisht. Pasi u pengua dhe ra në asfalt, ai u godit fillimisht nga një makinë që po kalonte me shpejtësi. Edhe pse u përpoq të ngrihej, u përplas menjëherë nga dy automjete të tjera, duke humbur jetën në vend.
Policia e Los Angeles ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ndjekjes dhe identitetin e viktimës. Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë shikues kanë kritikuar transmetimin e drejtpërdrejtë të pamjeve dramatike, ndërsa të tjerë e kanë cilësuar një dëshmi tronditëse të rrezikut që mbartin ndjekjet policore në rrugët e SHBA-së.
Replay From SkyKCAL pic.twitter.com/98u4bMXK4q
— PupScanLA (@PupscanLA) October 21, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd