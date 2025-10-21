Nga Shkodra te Vlora: çmimet e reja të pronave që do të ndryshojnë tregun nga 1 janari 2026

Nga 1 Janari 2026, rriten çmimet e pronave – Ja harta e re në 12 qarqe të vendit: Bregdeti, mbi 2 mijë euro për metër katror
Nga fillimi i vitit 2026, pronat në Shqipëri do të kushtojnë më shumë. Ministria e Financave ka përgatitur projektligjin e ri që përcakton çmimet e reja të referencës për shitblerjen e pasurive të paluajtshme në të gjitha qarqet e vendit, përveç Bashkisë Tiranë. Drafti pritet të kalojë për diskutim në komisionet parlamentare përpara miratimit përfundimtar dhe hyrjes në fuqi.
Çmimet e reja për çdo qark
Sipas projektit, Shkodra mbetet qarku më i lirë, me çmime që variojnë nga 10.500 lekë/m² në Fushë-Arrëz deri në 75.000 lekë/m² në qytetin e Shkodrës.
Në Gjirokastër, vlerat nisin nga 17.000 lekë/m² në Memaliaj dhe arrijnë deri në 63.000 lekë/m² në kryeqendrën e qarkut.
Në Berat, çmimi minimal është 26.000 lekë/m² në Skrapar, ndërsa më i larti 55.000 lekë/m² në Berat.
Në Fier, një banesë mund të blihet me 32.000 lekë/m² në Patos, ndërsa maksimumi arrin 62.000 lekë/m² në qytetin e Fierit.
Në Korçë, Kolonja mban çmimin më të ulët me 31.300 lekë/m², ndërsa në zonën e parë të bashkisë Korçë çmimi arrin 70.000 lekë/m².
Në Kukës, vlerat variojnë nga 32.000 lekë/m² në Bajram Curri deri në 58.000 lekë/m² në Kukës.
Në Lezhë, çmimi më i ulët është 36.000 lekë/m² në Milot, ndërsa më i larti 70.000 lekë/m² në Shëngjin.
Në Dibër, çmimet luhaten nga 40.000 lekë/m² në Klos deri në 52.000 lekë/m² në Peshkopi.
Në Elbasan, nga 40.000 lekë/m² në Belsh deri në 60.000 lekë/m² në qytetin e Elbasanit.
Në Durrës, çmimet variojnë nga 43.000 lekë/m² në Shijak deri në 200.000 lekë/m² në zonën 13 të qytetit, duke e bërë një nga zonat më të shtrenjta të vendit.
Në Vlorë, çmimet nisin nga 31.000 lekë/m² në Finiq dhe shkojnë deri në 200.000 lekë/m² në zonën 7 të qytetit, që përfshin edhe ishullin e Sazanit.
Ndërsa në qarkun Tiranë, për bashkitë jashtë kryeqytetit, çmimet luhaten nga 46.000 lekë/m² në Rrogozhinë deri në 75.000 lekë/m² në Kamëz. Brenda qytetit të Tiranës, vlerat aktuale mbeten deri në 228.000 lekë/m² në njësinë nr. 5.
Si janë llogaritur çmimet
Metodologjia e re mbështetet në të dhënat e shitblerjeve të katër viteve të fundit, në pozicionin gjeografik dhe sistemin urban të çdo zone, duke marrë në konsideratë edhe prirjet e ardhshme të tregut imobiliar. Çmimet janë ndarë sipas kategorive të pasurisë: apartamente, shtëpi, njësi tregtare, garazhe dhe bodrume.
Çmime më të larta për njësitë tregtare
Çmimi për njësitë tregtare, shërbimi apo prodhimi është 1.5 herë më i lartë se çmimi referues i zonës përkatëse, ndërsa në Tiranë ky raport është dyfish. Për më tepër, Këshillat Bashkiake do të kenë të drejtë të ndryshojnë çmimet e referencës me ±30% nga vlerat e përcaktuara nga Ministria e Financave.
Në përfundim, nga 1 janari 2026 pritet që blerja e një prone në Shqipëri të bëhet më e kushtueshme, veçanërisht në zonat bregdetare ku çmimet kalojnë kufirin e 2 mijë eurove për metër katror, duke e pozicionuar tregun imobiliar shqiptar gjithnjë e më afër atij rajonal.
