Rama: Kosova duhet t’ia lërë topin Serbisë në fushë. Me Serbinë të merret Europa!

Kryeministri Edi Rama u shpreh nga Londra se Kosova duhet t’ia lërë Serbisë topin në fushë duke lënë Europën të merret me atë. Kosova duhet të realizojë gjithë pikat e dialogut.
“Nuk shoh çështje territoriale. Kosova është republikë një shtet i ri demokratik i njohur nga fuqitë e mëdha dhe ende jo i njohur nga pesë vende nga BE. Në këtë drejtim nuk shoh problem. Nga ana tjetër i takon Kosovës që të shtyjë përpara dhe të bindë pjesën tjetër për pozicionin e konsoliduar sa i takon vlerave në botën demokratike dhe BE. Që të jetë e suksesshme Kosova duhet të harrojë Serbinë dhe të realizojë të gjitha pikat e dialogut. T’ia lënë topin në fushë Serbinë, të lënë Europën të merret me Serbinë. Dhe jo ta lënë cështjen të shndërrohet në fajësim të tyre”, tha Rama.
