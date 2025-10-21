Rama: Shqipëria po ecën më mirë se vetë Europa

Londër- Kryeministri Edi Rama tha sot se Shqipëria po ecën më mirë se vet Europa, në integrimin e saj drejt BE. Gjatë fjalës së tij në panelin e Chatham House me temë “Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Europian”, Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një periudhë kohe, ku Evropa po sillet shumë mire me të.
“Ne kemi shumë sfida por ku vijmë në Britani ndihemi më mirë për sfidat tona. Kemi sfida, jemi në një periudhë kohe ku Evropa po sillet shumë mirë me ne. Është e vështirë që të bësh biseda pikante dhe rreziku për të qenë i mërzitshëm është i madh. Rreziku që t’i bëjmë të rinjtë të mendojnë që po humbasin kohë me ne, është i madh. Ajo çfarë mund të them është që në përgjithësi besoj që në këtë pikë ne po ecim më mirë sesa Evropa.
Unë kisha besim edhe në kohën kur ishte qesharake për të pasur besim. Më shumë se 90% i besojë BE-së dhe anëtarësimit. Për ne nuk është asgjë post asaj që ishte për etërit themelues që më se fundmi të jemi në pozitën ku zgjedhim lirisht ku jemi dhe jemi të sigurt. Për ne kjo është një bindje e fortë, dhe çfarë që duhet do të jemi pjesë e betejës për të qenë pjesë”, tha Rama
