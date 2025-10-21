Ngjarje e rëndë në Tiranë: 16-vjeçarja sulmon punonjësen e policisë dhe vetëdëmtohet gjatë një rasti përndjekjeje

Tiranë- Një ngjarje shqetësuese ka ndodhur sot në Tiranë, ku një vajzë e mitur 16-vjeçare, e përndjekur nga dy persona, ka dëmtuar veten me thikë dhe ka goditur një punonjëse policie gjatë dëshmisë së saj.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 kanë referuar materialet shtesë në Prokurori për shtetasin J. Ll., i cili ndodhet aktualisht në IEVP, si dhe për vajzën 16-vjeçare. Dyshohet se shtetasi J. Ll. dhe një person tjetër kanë përndjekur të miturën, e cila, në gjendje të rënduar psikologjike, ka shkaktuar vetëdëmtim të lehtë me mjet prerës dhe ka goditur punonjësen e Policisë gjatë dhënies së deklaratës.
Policia vijon punën për kapjen dhe identifikimin e personit të dytë që dyshohet për përndjekjen dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme, sipas komunikatës së Policisë së Tiranës.
