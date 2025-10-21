Apeli i GJKKO urdhëron nisjen e hetimeve për kryebashkiaken e Lushnjes!

Tiranë, 21 Tetor 2025 – Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka urdhëruar SPAK-un të nisë hetimet ndaj kryebashkiakes së Lushnjës, Eriselda Sefa, pas ankimimit të një qytetari për kallëzim në lidhje me falsifikim dokumentash dhe veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës.
Nga data 30 shtator 2025, kryebashkiakja socialiste ndodhet nën hetim mbi bazën e një kallëzimi të ngritur nga shtetasi me inicialet A.H., i cili pretendon shkelje në procedurën e dhënies me qira të një prone publike në qendër të Lushnjës. Sipas tij, janë kryer veprime në kundërshtim me ligjin nga Sefa dhe Këshilli Bashkiak i qytetit.
Kallëzimi përfshin pretendime për falsifikime në dokumentacionin zyrtar, procesverbale dëgjimesh publike dhe projektin për miratimin e dhënies me qira të një ambienti në rrugën “Kongresi i Lushnjes”.
Ndërsa SPAK më parë kishte pushuar çështjen, duke marrë miratimin edhe të Gjykatës së Shkallës së Parë, qytetari A.H. ka kërkuar apelimin e vendimit, duke detyruar Gjykatën e Apelit të ndryshojë vendimin dhe të urdhërojë nisjen e hetimeve.
Njoftimi i Gjykatës: Më 30 shtator 2025, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në përbërje të gjyqtares Miliana Muça, shpalli vendimin për ankimin e A.H., duke ndryshuar vendimin e mëparshëm dhe duke urdhëruar SPAK-un të regjistrojë procedimin penal dhe të kryejë hetime. Njoftimi i gjykatës:
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtare Miliana Muça, më datë 30.09.2025, shpalli vendimin mbi çështjen penale nr. 195 akti, datë 02.09.2025 regjistrimi, mbi ankimin e shtetasit A.H., me objekt: “Ankim ndaj vendimit nr. 268, datë 04.06.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me objekt: Shfuqizimin e vendimit të mosfillimit të procedimit penal datë 24.04.2025, të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në lidhje me kallëzimin penal nr. 81, datë 14.04.2025” dhe vendosi:
– Ndryshimin e vendimit nr. 268, datë 04.06.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, duke pranuar ankimin e ankuesit A.H. dhe duke urdhëruar Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të regjistrojë procedimin penal dhe të kryeje hetime.
