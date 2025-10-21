Qeveria shqiptare ka prezantuar një ditë më parë nismën për realizimin e Identitetit Digjital për qytetarët shqiptare.
Media britanike ka zbuluar se pas kësaj nisme qendron si promotore instituti i ish-kryeministrit Britanik, Tony Blair.
Më këtë artikull theksohet se një nismë e tillë po tentohet të miratohet edhe në Britaninë e Madhe nga Tony Blair.
“Parlamenti shqiptar shpërtheu në zemërim teksa aleati i Tony Blair, Edi Rama, instaloi një ‘AI chatbot’ si ministër qeverie.
Vitin e kaluar kryeministri shqiptar tha se ia detyronte postin e tij ish-kryeministrit britanik ndërsa të dy diskutuan planet për identitetin digjital.
Shqipëria ‘zgjodhi’ ministrin e saj të parë digjital në fillim të shtatorit, por historia është bërë sërish e rëndësishme pas propozimit të identitetit digjital të qeverisë sonë.
Duke qenë se Tony Blair po shtyn për Identitetin Digjital si në MB ashtu edhe në Shqipëri, ‘chatbot’-i ministër i Shqipërisë ngre pyetje interesante rreth drejtimit tonë nën Laburistët” shkruhet ne artikull.
“Kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama, i cili aktualisht po shërben mandatin e tij të katërt. Sky News e përshkruan atë si socialist, por ndryshe nga socialistët e MB-së, z. Rama është një fans shumë i madh i Tony Blair. Ndërsa Rama drejton Partinë Socialiste të Shqipërisë, ai frymëzohet nga politika e ‘rrugës së tretë’ e Blair-it. Me fjalë të tjera – ashtu si vetë Blair – ai e ka çuar një parti tradicionalisht të majtë në një drejtim dukshëm centrist.
Një vit më parë, Rama dhe Blair u ulen për një diskutim se si teknologjia i ka lejuar Shqipërisë të “rimendojë” shtetin shqiptar:
Së bashku me Identitetin Digjital, inteligjenca artificiale është një interes kyç i Institutit Tony Blair (TBI). Ne e dimë se Blair dhe TBI po shtyjnë për Identitetin Digjital në MB; a do të inkurajojnë ata gjithashtu përdorimin e ministrave me AI?”, thekson media britanike.
GB News ka vënë në dukje lidhjet mes Tony Blair, Identitetit Digjital dhe një politikani me AI.
Artikulli i plotë i GB News:
Digjitalizimi politik dhe Identiteti Digjital
‘Diella’ është ministre shteti për inteligjencën artificiale në Shqipëri. Vetë Diella është një inteligjencë artificiale, specifikisht e llojit gjenerues. Siç raportoi Sky News në atë kohë:
Avatari, i cili u paraqit si një grua që vishte veshje tradicionale shqiptare, u tha deputetëve: “Unë nuk jam këtu për të zëvendësuar njerëzit por për t’i ndihmuar.
“E vërtetë, unë nuk kam nënshtetësi, por gjithashtu nuk kam as ambicie apo interesa personale.
Ndërsa duket se nuk ka prova që AI-të gjeneruese kanë “ambicie personale” në kuptimin që ka një qenie njerëzore, studime kanë treguar se këto AI do të kryejnë shantazh madje edhe vrasje në situata testuese në të cilat atyre u paraqitet prova se do të fikën përpara se të mund të përfundojnë një detyrë.
Edhe pse kjo mund të mos jetë “ambicie personale” në të njëjtin kuptim si një politikan i korruptuar, është sigurisht shqetësuese që qeveritë perëndimore po lejojnë korporatat ta nxjerrin këtë gjë kur rreziqet e mundshme janë kaq të mëdha dhe të kuptuara dobët.
Siç tregon GB News në videon më sipër, ka pasur diçka si një ‘shpërthim’ në parlamentin shqiptar kur pati një votim për të prezantuar Diellën. Pavarësisht opozitës, votimi kaloi me 82 nga 140 politikanë që votuan pro.
Së bashku me Identitetin Digjital, inteligjenca artificiale është një interes kyç i Institutit Tony Blair (TBI). Ne e dimë se Blair dhe TBI po shtyjnë për Identitetin Digjital në MB; a do të inkurajojnë ata gjithashtu përdorimin e ministrave me AI?/GB News
