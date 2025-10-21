Nga azilantë në perandorë të padukshëm të luksit: kush ishin vëllezërit shqiptarë që tronditën Europën?

“Daily Mail” për vëllezërit Hoxhosmani: Azilantët shqiptarë që ndërtuan një perandori droge në Europë – nga vila luksoze në Tiranë te jahti në Dubai
Si dy vëllezër ‘azilkërkues’ shqiptarë e nisën perandorinë e tyre të kokainës prej 335 milionë paund nga një lavazh makinash në Bournemouth. Fqinjët zbulojnë ferrin në të cilin kanë kaluar. Dhe mesazhet e publikuara që shënuan fundin e tyre
Media britanike “Daily Mail” i ka kushtuar një artikull të gjatë historisë së vëllezërve shqiptarë Klevis dhe Artur Hoxhosmani, të cilët janë arrestuar si pjesë e një prej operacioneve më të mëdha të trafikut të drogës në Evropë. Artikulli i përshkruan si dy azilantë që u vendosën fillimisht në Britaninë e Madhe dhe më pas ngritën një rrjet ndërkombëtar të trafikut të kokainës, duke jetuar mes luksit dhe krimit.
Jeta luksoze dhe pasuria e dy vëllezërve
Sipas “Daily Mail”, vëllezërit Hoxhosmani kishin ndërtuar një perandori të pasurisë dhe luksit që shtrihej nga Tirana në “Bregun e Gjelbër” shqiptar, e deri në Dubai. Ata zotëronin apartamente dhe vila luksoze në zonat më të dëshirueshme të kryeqytetit dhe në bregdetin e Jonit, si dhe biznese të shumta në Shqipëri e jashtë saj.
Njëri prej tyre kishte në pronësi edhe një jaht në Dubai, ku shpesh organizoheshin festa luksoze me influencerë dhe modele të ftuara nga vende të ndryshme. Udhëtimet e tyre të shpeshta përfshinin Londrën, Dubain, Jugun e Francës dhe Shqipërinë, me makina të shtrenjta dhe udhëtime private.
“Jeta e tyre e shfrenuar mori një kthesë dramatike”, shkruan “Daily Mail”, “kur u zbulua se pasuria e tyre ishte ndërtuar mbi themele shumë më të errëta nga sa dukej”.
Arrestimi dhe akuzat për trafik ndërkombëtar kokaine
Vetëm disa javë pasi në rrjetet sociale u publikuan pamje të Rolls-Royce-it të njërit prej vëllezërve, autoritetet shqiptare arrestuan Klevisin dhe Arturin, duke i akuzuar për drejtimin e një rrjeti pan-evropian të trafikut të kokainës, me vlerë rreth 335 milionë paund.
Sipas dosjes së prokurorisë, ata kontrollonin një strukturë shumë të sofistikuar, me të paktën 16 bashkëpunëtorë në disa vende evropiane. Droga trafikohej nga Amerika Latine drejt Britanisë dhe Bashkimit Evropian, duke u fshehur në ngarkesa mallrash të ligjshme – si kuti me banane apo qese me kokrra kakaoje – të transportuara nga kompani eksporti me dokumentacion të rregullt.
Hetuesit besojnë se tonelata të tëra kokaine janë futur në porte të Belgjikës dhe Holandës, për t’u shpërndarë më pas drejt Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Aktualisht, Klevisi dhe Arturi Hoxhosmani ndodhen në paraburgim në Tiranë, në pritje të një gjyqi të plotë, ndërsa autoritetet kanë sekuestruar një jaht luksoz, disa automjete të shtrenjta, përfshirë një Mercedes-Benz AMG G63 me vlerë mbi 140 mijë paund, si dhe ora Rolex dhe Richard Mille.
Nga azilantë në “baronë” të drogës
Një pjesë e hetimit të “Daily Mail” ndalet tek mënyra se si vëllezërit arritën të ndërtojnë perandorinë e tyre pasi u vendosën në Britani si azilantë.
Sipas burimeve të gazetës, ata ishin vendosur në Dorset, ku banorët vendas i kishin përshkruar si “fqinjët nga ferri”. Klevisi kishte fituar nofkën “Ali Baba”, pasi bashkëpunëtorët e tij në zonë njiheshin si “40 hajdutë”.
Raporti zbulon se Klevisi kishte marrë disa dënime në Britani, përfshirë një për dhunë ndaj një gruaje, ndërsa në momentin e arrestimit në Shqipëri, policia britanike kishte ende një hetim të hapur për trafik droge ndaj tij.
Të dhëna të reja nga hetimet britanike
Burime të Ministrisë së Brendshme britanike kanë konfirmuar ekzistencën e një kërkese për azil për Artur Hoxhosmanin, e paraqitur me datë lindjeje të ndryshme, një taktikë e përdorur shpesh për të vështirësuar verifikimet e autoriteteve.
Ndërkohë, Klevisi kishte pasur një betejë ligjore me Ministrinë e Brendshme britanike, e cila kishte tentuar të apelonte një vendim gjyqësor që i lejonte të qëndronte në vend, por apeli ishte refuzuar nga gjykata.
Nga Burreli në Bournemouth
Vëllezërit janë lindur në Burrel, gjatë viteve të fundit të regjimit komunist, dhe janë rritur në periudhën kaotike pas rënies së diktaturës. Sipas burimeve të komunitetit shqiptar në Britani, Arturi mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar rreth vitit 1999, ndërsa Klevisi disa vite më vonë.
Rreth vitit 2013, ata jetonin në Bournemouth, ku Klevisi ishte drejtor i një lavazhi makinash “Crystal Hand Carwash”, zotëronte një dyqan gomash dhe ishte ende i regjistruar si menaxher i një kafeneje në qendër të qytetit.
Të dhënat publike tregojnë se ata ndryshonin shpesh banesat, duke lëvizur mes disa pronave në zonat bregdetare.
Britania nën presion nga trafiku ndërkombëtar
Zbulimet për vëllezërit Hoxhosmani vijnë në një moment kur numri i rasteve ndërkufitare të trafikut të drogës në Britani është më shumë se dyfishuar në një vit. Autoritetet e Forcës Kufitare britanike kanë paralajmëruar se janë në rrugën drejt rekordeve të reja të sekuestrimeve të drogës së klasit A, përfshirë kokainë dhe heroinë.
“Daily Mail” e përmbyll artikullin duke theksuar se rasti i vëllezërve Hoxhosmani ngre pyetje serioze për sistemin e azilit dhe kontrollit të emigracionit në Britani, pasi dy persona që kërkonin strehim për arsye humanitare, u kthyen në drejtues të një prej rrjeteve më të mëdha të trafikut të drogës në Europë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd