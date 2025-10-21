Dyshohet se i mori jetën Klevisit për 50 mijë euro, Apeli jep vendimin për të akuzuarin

Apeli i Posaçëm lë në fuqi arrestin për Sabah Nuzin, ekzekutuesin e dyshuar të Klevis Lleshit për 50 mijë euro
Apeli i Posaçëm ka marrë sot vendimin për të lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest në burg” për Sabah Nuzin, i akuzuar për vrasjen e 22-vjeçarit Klevis Lleshi në vitin 2020. Vendimi vjen pas ankimit të bërë ndaj masës së caktuar më herët nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).
Sabah Nuzi u arrestua në shtator të këtij viti pas hetimeve të SPAK, që çuan në zbardhjen e ngjarjes së rëndë. Sipas prokurorisë, ai është ekzekutuesi i paguar nga Aurel Hoxha, i njohur me pseudonimin “Kolaveri”, për një shumë prej 50 mijë eurosh.
Në kuadër të hetimeve u vunë në pranga edhe Samet Loka dhe Sajmir Kolaveri, ndërsa Aurel Hoxha, pronar i lokalit “Monopol” në zonën e Myslym Shyrit, vijon të jetë në kërkim si porositësi i dyshuar i krimit. Sipas SPAK, motivi i vrasjes lidhet me hakmarrjen për vrasjen e të vëllait të Hoxhës, Agim Hoxha, në Angli në vitin 2012.
Të arrestuarit akuzohen për “vrasje për gjakmarrje”, “fshehje ose asgjësim kufome”, “pastrim i produkteve të veprës penale”, si dhe “pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal”.
Hetimet zbuluan se Klevis Lleshi ishte zhdukur në gusht 2020, ndërsa trupi i tij u gjet dy vite më vonë, i groposur në një zonë të fshatit Shpërdhet të Kurbinit. Identifikimi u bë në shkurt 2023, pas analizës së ADN-së të kryer nga Instituti i Policisë Shkencore.
SPAK arriti të zbardhë ngjarjen pas analizës së komunikimeve të përgjuara në aplikacionin e koduar Sky ECC, që u përdor nga grupet kriminale për të koordinuar ekzekutimin. /noa.al
