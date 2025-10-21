Ankohet familjari në Tiranë: Një çift parkon makinën para shtëpisë time dhe kryejnë marrëdhënie pa pikë turpi!

Një qytetar i shqetësuar ka denoncuar një fenomen që sipas tij, po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në ambiente publike në Tiranë.
Ai ka dërguar një video të regjistruar nga kamerat e sigurisë së banesës së tij, ku duket një automjet i parkuar përballë shtëpisë.
Brenda mjetit ndodheshin një burrë dhe një grua që po kryenin akte intime në publik.
Video e marrë nga joq:
Ngjarja ka ndodhur në zonën e Freskut, në rrugën “Jonuz Lici”, rreth orës 19:30 të mbrëmjes.
Qytetari thotë se raste të tilla janë bërë të shpeshta dhe se ndihen të fyer nga mungesa e respektit për hapësirën publike, sidomos në orare kur aty mund të kalojnë fëmijë.
