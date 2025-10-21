Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ankohet familjari në Tiranë: Një çift parkon makinën para shtëpisë time dhe kryejnë marrëdhënie pa pikë turpi!
Transmetuar më 21-10-2025, 10:36

Një qytetar i shqetësuar ka denoncuar një fenomen që sipas tij, po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në ambiente publike në Tiranë.

Ai ka dërguar një video të regjistruar nga kamerat e sigurisë së banesës së tij, ku duket një automjet i parkuar përballë shtëpisë.

Brenda mjetit ndodheshin një burrë dhe një grua që po kryenin akte intime në publik.

Video e marrë nga joq:

Ngjarja ka ndodhur në zonën e Freskut, në rrugën “Jonuz Lici”, rreth orës 19:30 të mbrëmjes.

Qytetari thotë se raste të tilla janë bërë të shpeshta dhe se ndihen të fyer nga mungesa e respektit për hapësirën publike, sidomos në orare kur aty mund të kalojnë fëmijë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...