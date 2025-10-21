Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Motori përplaset me makinën në aksin Levan-Fier, drejtuesi në spital
Transmetuar më 21-10-2025, 08:58

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Fier- Levan, në vendin e quajtur “ Kthesa e Azotikut”.

Një automjet është përplasur me një motomjet dhe për pasojë drejtuesi i motomjetit është rrëzuar.

Ai është transportuar drejt spitalit Rajonal Fier ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.

