Motori përplaset me makinën në aksin Levan-Fier, drejtuesi në spital

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Fier- Levan, në vendin e quajtur “ Kthesa e Azotikut”.
Një automjet është përplasur me një motomjet dhe për pasojë drejtuesi i motomjetit është rrëzuar.
Ai është transportuar drejt spitalit Rajonal Fier ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
