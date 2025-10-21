Historike për Japoninë/ U zgjodh kryeministrja e parë femër e Japonisë, cila është Sanae Takaichi, bateristja e apasionuar

Sanae Takaichi ka hyrë në histori pasi siguroi votat e nevojshme në të dyja dhomat e parlamentit japonez, duke u bërë kryeministrja e parë femër e vendit. Ajo mori 237 vota në Dhomën e Ulët, katër më shumë se shumica e thjeshtë e nevojshme, duke përforcuar një mandat të fortë.
Votimi vjen pas dorëheqjes së ish-kryeministrit Shigeru Ishiba dhe pas një marrëveshjeje të re koalicioni brenda Partisë Liberal Demokrate (LDP), të cilën Takaichi e drejton aktualisht. Me këtë zgjedhje, Japonia përjeton një zhvendosje të dukshme drejt së djathtës, pasi Takaichi është e njohur për qëndrimet e saj konservatore dhe politikat e linjës së ashpër.
E lindur në prefekturën Nara në vitin 1961, me një baba punonjës zyre dhe një nënë oficere policie, politika ishte larg realitetit të saj në rini. Megjithatë, ajo u frymëzua në vitet 1980 gjatë tensioneve tregtare SHBA-Japoni, duke u angazhuar më pas në jetën politike.
Takaichi fitoi për herë të parë një vend në parlament në vitin 1996 me LDP-në dhe që atëherë është rizgjedhur 10 herë, duke ndërtuar një karrierë të gjatë dhe ndikim të fuqishëm brenda partisë.
Njohur nga mbështetësit si “Zonja e Hekurt” e Japonisë, ajo ka marrë qëndrime të forta kundër martesave të të njëjtit seks dhe është shprehur kundër ndryshimeve ligjore që do t’u lejonin çifteve të martuara të mbanin mbiemra të ndryshëm – një çështje që ka penguar shumë gra japoneze të ruajnë mbiemrin e vajzërisë. Ajo ka qenë gjithashtu kritike ndaj imigracionit dhe ka premtuar masa të rrepta ndaj atyre që shkelin ligjet e emigracionit në një kohë kur Japonia po përballet me numra rekord të emigrantëve dhe vizitorëve.
Përveç karrierës politike, Takaichi njihet edhe për pasionin e saj për muzikën heavy metal dhe për kohën kur ishte bateriste, shpesh duke thyer shkopinjtë nga intensiteti i performancave.
Pas dy përpjekjeve të dështuara për të marrë drejtimin e partisë, ajo më në fund u zgjodh udhëheqëse e LDP-së, gjë që i hapi rrugën për t’u konfirmuar sot nga parlamenti si kryeministrja e re e Japonisë – dhe një figurë që pritet të ketë ndikim të madh në drejtimin që do të marrë vendi në vitet e ardhshme.
