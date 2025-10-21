‘Nëna jote’! Kështu iu përgjigj zëdhënësja e Trump një gazetari i cili e pyeti se kush e sugjeroi Budapestin për takimin me Putinin

Me një koment të pabesueshëm që vetëm një nxënës i shkollës fillore mund ta kishte bërë, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë iu përgjigj pyetjes së një gazetari në lidhje me takimin e ardhshëm të Donald Trump me Vladimir Putin.
Pyetja u bë nga një redaktor i HuffPost në lidhje me zgjedhjen e Budapestit, si më poshtë:
“Është qyteti ku Rusia premtoi të mos e pushtonte Ukrainën nëse ajo do të hiqte dorë nga armët bërthamore që trashëgoi pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Kjo i jep rëndësi simbolike.
Kryeministri hungarez Viktor Orban është gjithashtu i vetmi udhëheqës në Bashkimin Evropian dhe NATO që mban anën e Putinit në luftë.”
Duke pasur parasysh këtë histori, HuffPost pyeti Levitt dhe drejtorin e komunikimit të Shtëpisë së Bardhë, Stephen Cheung, se kush e zgjodhi Budapestin.
Ajo u përgjigj, ” Nëna jote ,” dhe Cheung u përgjigj një minutë më vonë, “Nëna jote.”
Të hënën, Levitt vazhdoi sulmet e saj ndaj HuffPost, por përsëri pa u përgjigjur se kush e zgjodhi Budapestin.
Të hënën, ajo shkroi në X: “Për ta vënë në kontekst, SV Dáte e Huffington Post nuk është një gazetare që interesohet për faktet. Ai është një gazetar i majtë që ka sulmuar Presidentin Trump për vite me radhë dhe vazhdimisht e ka bombarduar telefonin tim me argumente demokrate. Vetëm hidhini një sy postimeve të @svdate, duket si një ditar personal anti-Trump.”
Më pas ajo postoi një pamje të ekranit të mesazhit me pyetjen e HuffPost dhe përgjigjet e saj, por nuk iu përgjigj pyetjes origjinale.
