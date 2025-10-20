Tornado e fuqishme godet Parisin: Humb jetën një person, disa të plagosur

Val d’Oise, Veri i Parisit, Francë, 20 Tetor 2025
Një tornado e rrallë dhe e fuqishme goditi pasditen e sotme rajonin Val d’Oise, në veri të Parisit, duke shkaktuar një viktimë dhe disa persona të plagosur rëndë. Sipas ministrit të Brendshëm, Laurent Nunez, tornadoja ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka vënë autoritetet në alarm.
Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë momentet dramatike kur tre vinça ndërtimi janë rrëzuar nga forca e erës, ndërsa çati, dritare dhe objekte të tjera janë shkatërruar në komunat Ermont, Eaubonne dhe Franconville.
Meteorologët raportojnë se tornadoja shoqërohej me përmbytje të shpejta dhe erëra jashtëzakonisht të forta. Ende nuk ka një vlerësim përfundimtar të intensitetit të fenomenit, por dëmet janë përshkruar si të mëdha dhe të përhapura.
Njësitë e emergjencës kanë ngritur një qendër krize për të menaxhuar pasojat. Ministri Nunez ka bërë apel për kujdes, duke u shprehur ngushëllimet familjes së viktimës dhe këshilluar banorët të shmangin zonat e prekura derisa të përfundojnë inspektimet.
Përveç humbjes së jetës, tornadoja ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturë, duke përfshirë rrjetet elektrike, ndërprerje shërbimesh dhe shkatërrim të ndërtesave. Autoritetet po punojnë për rivendosjen e normalitetit dhe pritet që në vijim të publikohen raportet zyrtare për numrin e të plagosurve dhe vlerësimin e plotë të dëmeve materiale.
Ngjarja nënvizon rritjen e riskut të fenomeneve klimatike ekstreme në Evropë, edhe në zona ku tornadot janë relativisht të rralla.
🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv
— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured. Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz— GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025
🌪️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a
— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
NOW: Footage shows damaged vehicles on a roadway in Ermont, France after getting struck by tornado debris. #Ermont #ValdOisepic.twitter.com/3QxF1UN7sb
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 20, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd