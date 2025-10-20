Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tornado e fuqishme godet Parisin: Humb jetën një person, disa të plagosur
Transmetuar më 20-10-2025, 22:55

Val d’Oise, Veri i Parisit, Francë, 20 Tetor 2025

Një tornado e rrallë dhe e fuqishme goditi pasditen e sotme rajonin Val d’Oise, në veri të Parisit, duke shkaktuar një viktimë dhe disa persona të plagosur rëndë. Sipas ministrit të Brendshëm, Laurent Nunez, tornadoja ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka vënë autoritetet në alarm.

Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë momentet dramatike kur tre vinça ndërtimi janë rrëzuar nga forca e erës, ndërsa çati, dritare dhe objekte të tjera janë shkatërruar në komunat Ermont, Eaubonne dhe Franconville.

Meteorologët raportojnë se tornadoja shoqërohej me përmbytje të shpejta dhe erëra jashtëzakonisht të forta. Ende nuk ka një vlerësim përfundimtar të intensitetit të fenomenit, por dëmet janë përshkruar si të mëdha dhe të përhapura.

Njësitë e emergjencës kanë ngritur një qendër krize për të menaxhuar pasojat. Ministri Nunez ka bërë apel për kujdes, duke u shprehur ngushëllimet familjes së viktimës dhe këshilluar banorët të shmangin zonat e prekura derisa të përfundojnë inspektimet.

Përveç humbjes së jetës, tornadoja ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturë, duke përfshirë rrjetet elektrike, ndërprerje shërbimesh dhe shkatërrim të ndërtesave. Autoritetet po punojnë për rivendosjen e normalitetit dhe pritet që në vijim të publikohen raportet zyrtare për numrin e të plagosurve dhe vlerësimin e plotë të dëmeve materiale.

Ngjarja nënvizon rritjen e riskut të fenomeneve klimatike ekstreme në Evropë, edhe në zona ku tornadot janë relativisht të rralla.

