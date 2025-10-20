Tre të rinj përplasen nga treni në Itali. njëri humb jetën, dy të tjerët rëndë në spital

Një aksident i rëndë hekurudhor ka ndodhur në Trecate (Novara), ku tre të rinj me origjinë pakistaneze, të moshës midis 20 dhe 22 vjeç, u goditën nga një tren.
Njëri prej tyre humbi jetën, ndërsa dy të tjerët u plagosën — njëri në gjendje kritike, i dërguar me urgjencë në Spitalin “Maggiore” në Novara. I treti ka pësuar lëndime më të lehta.
Sipas hetimeve paraprake, dy prej të rinjve po përpiqeshin të kalonin shinat për të kapur trenin drejt Pioltellos, kur u përplasën. I treti, që ndodhej në platformë duke pritur një tren tjetër, u përpoq t’i ndihmonte dhe u godit nga një copë hekuri që u shkëput gjatë aksidentit.
Ngjarja ndodhi rreth orës 18:20 të mbrëmjes së 20 tetorit. Treni, që udhëtonte nga Torino drejt Milanos, u detyrua të ndalonte në linjë për t’i dhënë mundësi ekipeve të emergjencës dhe autoriteteve të zhvillonin hetimet. Trafiku hekurudhor në zonë u ndërpre përkohësisht.
Në faqen zyrtare të Trenitalia-s thuhet se trenat rajonalë dhe ndërqytetas mund të kenë vonesa, kufizime apo edhe anulime të itinerarit. Treni i përfshirë në aksident, IC 797 Torino Porta Nuova–Salerno, nuk do të ndalet në stacionet Torino Porta Susa, Vercelli, Novara dhe Milano.
Policia po punon për identifikimin e plotë të viktimës dhe të dy të plagosurve, pasi dokumentet e tyre mungojnë, ndoshta të humbura gjatë përplasjes. Nuk ka dëshmitarë të drejtpërdrejtë, pasi pasagjerët e tjerë ishin tashmë në nënkalim në momentin e aksidentit.
Stacioni i Trecate-s, që ka vetëm dy platforma dhe një nënkalim, ndodhet në një qytet me mbi 20 mijë banorë — i dyti më i madh në provincën e Novarës pas vetë qytetit.
Sipas hipotezave fillestare të hetuesve dhe karabinierëve në vendngjarje, viktima është goditur drejtpërdrejt nga treni, ndërsa i plagosuri rëndë është prekur vetëm pjesërisht. I treti, që u afrua për t’i ndihmuar, mendohet të jetë goditur nga një fragment metali i hedhur nga shinat pas përplasjes.
Ministri i Infrastrukturës, Matteo Salvini, shprehu ngushëllimet e tij për tragjedinë dhe kërkoi një raport të detajuar mbi ngjarjen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd