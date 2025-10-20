I njohur si legjenda e futbollit shqiptar, Agustin Kola në reanimacion për shkak të një sëmundjeje kronike

Një nga emrat më të mëdhenj të historisë së futbollit shqiptar, legjenda e Tiranës Agustin Kola, ndodhet prej disa ditësh i shtruar në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë.
Sipas burimeve pranë familjes, ish-sulmuesi i famshëm bardheblu është diagnostikuar me ulçerë në stomak, dhe mjekët kanë ndërhyrë për trajtim të specializuar.
Mjekët thanë sot se aktualisht gjendja e Kolës është e qëndrueshme dhe se ai po i përgjigjet mirë terapisë, ndërsa pritet të qëndrojë nën kujdesin e stafit mjekësor edhe për disa ditë të tjera.
I njohur për forcën, disiplinën dhe përkushtimin e tij, Kola ka qenë gjithmonë simbol i karakterit dhe i pasionit në sportin shqiptar. Edhe pas përfundimit të karrierës si futbollist, ai vijoi me stërvitje individuale, duke ruajtur energjinë dhe stilin që e bënë të paharrueshëm për tifozët.
Sportdashësit në të gjithë vendin i kanë dërguar mesazhe mbështetjeje dhe urime për shërim të shpejtë “mjeshtrit të driblimeve”, që për dekada ka emocionuar gjenerata të tëra me lojën, shpirtin luftarak dhe dashurinë për futbollin.
