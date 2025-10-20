Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendja e Fatos Nanos kritike, thirren mjekë të huaj për trajtim të specializuar
Transmetuar më 20-10-2025, 22:40

Tiranë, Shqipëri, 20 Tetor 2025 Ish-kryeministri Fatos Nano po përballet me momente dramatike shëndetësore pas 11 ditësh në reanimacion në një spital privat në Tiranë.

Aktualisht gjendja e liderit historik të Partisë Socialiste mbetet kritike dhe kërkon vëmendje intensive.

Mjekët shpjegojnë se problemi kryesor është truri, i cili nuk po reagon si pasojë e hypoksisë së gjatë gjatë arrestit kardiorespirator.

Situata e ndjeshme ka bërë që spitali të thërrasë mjekë të specializuar nga jashtë, të cilët po monitorojnë gjendjen shëndetësore të Nanos në mënyrë të vazhdueshme.

Mjekët paralajmërojnë se rizgjimi i trurit konsiderohet organi më i ndjeshëm në këtë situatë dhe çdo hap duhet të trajtohet me kujdes maksimal për të përmirësuar shanset për stabilizim.

