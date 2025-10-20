Gjendja e Fatos Nanos kritike, thirren mjekë të huaj për trajtim të specializuar

Tiranë, Shqipëri, 20 Tetor 2025 Ish-kryeministri Fatos Nano po përballet me momente dramatike shëndetësore pas 11 ditësh në reanimacion në një spital privat në Tiranë.
Aktualisht gjendja e liderit historik të Partisë Socialiste mbetet kritike dhe kërkon vëmendje intensive.
Mjekët shpjegojnë se problemi kryesor është truri, i cili nuk po reagon si pasojë e hypoksisë së gjatë gjatë arrestit kardiorespirator.
Situata e ndjeshme ka bërë që spitali të thërrasë mjekë të specializuar nga jashtë, të cilët po monitorojnë gjendjen shëndetësore të Nanos në mënyrë të vazhdueshme.
Mjekët paralajmërojnë se rizgjimi i trurit konsiderohet organi më i ndjeshëm në këtë situatë dhe çdo hap duhet të trajtohet me kujdes maksimal për të përmirësuar shanset për stabilizim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd