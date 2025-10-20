Australia merr vendim historik! Ndalon mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç

Canberra, Australi, 20 Tetor 2025
Qeveria australiane po përgatitet të zbatojë një nga masat më të rrepta në botë kundër përdorimit të mediave sociale nga të miturit. Duke filluar nga 10 Dhjetori 2025, fëmijëve nën 16 vjeç do t’u ndalohet të krijojnë ose të kenë llogari në platforma të mëdha si Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X dhe YouTube. Kjo shënon herën e parë që ndodh një ndalim i tillë në shkallë kombëtare për këtë grupmoshë.
Ligji i ri detyron kompanitë e mediave sociale të marrin “masa të arsyeshme” për të verifikuar moshën e përdoruesve dhe për të parandaluar qasjen e të miturve nën 16 vjeç. Kompanitë që nuk do ta respektojnë ligjin mund të përballen me gjoba deri në 50 milionë dollarë australianë (rreth 28 milionë euro).
Përpara hyrjes në fuqi të ligjit, qeveria ka nisur një fushatë informuese për të përgatitur prindërit dhe fëmijët. Ministrja e Komunikimeve, Anika Wells, tha se qëllimi kryesor është t’u rikthehet fëmijëve një fëmijëri më e shëndetshme dhe të sigurohet që të rinjtë të kenë kohë të zhvillojnë identitetin e tyre pa ndërhyrje digjitale. Ajo theksoi: “Duam që fëmijët të kenë një fëmijëri” dhe “prindërit të kenë qetësi shpirtërore.”
Vendimi i Australisë po ndiqet me vëmendje nga shtete të tjera që shqetësohen për ndikimin e mediave sociale tek fëmijët. Ambasadorja e Danimarkës në Australi, Ingrid Dahl-Madsen, tha se vendi i saj po e vëzhgon këtë qasje dhe planifikon të përdorë presidencën e saj në Këshillin e Bashkimit Evropian për të promovuar masa mbrojtëse për fëmijët në nivel evropian. Danimarka ka propozuar kufirin e moshës 15 vjeç dhe po shqyrton përjashtime tatimore për prindërit që ndihmojnë fëmijët e tyre 13–14 vjeç të qëndrojnë larg mediave sociale.
Megjithatë, ligji australian ka hasur edhe kritika. Mbi 140 akademikë australianë dhe ndërkombëtarë nënshkruan një letër të hapur kundër kufizimeve të moshës, duke i quajtur ato një “instrument shumë të dobët” për të adresuar rreziqet e mediave sociale. Ata paralajmërojnë se ndalimi mund të ketë pasoja të padëshiruara, përfshirë izolimin social dhe kufizimin e qasjes në përmbajtje edukative.
Pavarësisht kritikave, ligji ka marrë mbështetje të gjerë politike dhe publike. Platformat kanë pasur një vit për të zhvilluar mjetet e duhura për verifikimin e moshës, edhe pse aktualisht nuk ekziston teknologji 100% e saktë për këtë qëllim.
Komisionerja e Sigurisë Elektronike të Australisë, Julie Inman Grant, e përshkroi këtë hap si “një ngjarje monumentale” që do të ndikojë thellësisht tek të rinjtë. Ajo theksoi nevojën për një tranzicion të kujdesshëm dhe mbështetës, duke ndihmuar fëmijët të ruajnë kujtimet digjitale, të mbajnë kontakt me miqtë dhe të kenë akses në ndihmë për shëndetin mendor nëse ndihen të izoluar.
Udhëzime praktike janë ofruar për prindërit mbi mënyra alternative për të ndjekur përmbajtje online jashtë mediave sociale, në përpjekje për të minimizuar ndikimet negative të ndryshimeve të pritshme.
Në fund, kjo nismë e Australisë mund të shërbejë si një eksperiment global për mënyrën se si vendet mund të mbrojnë të rinjtë në një epokë digjitale gjithnjë e më komplekse dhe dominuese.
