Vesa publikon foto nga momentet intime me Mirlind Dakun

Influencerja e njohur Vesa Vllasaliu ka tërhequr vëmendjen në rrjete sociale pas publikimit të disa fotografive intime me futbollistin Mirlind Daku.
Çifti ka festuar njëvjetorin e lidhjes së tyre, dhe me këtë rast, Vesa ka ndarë disa momente të veçanta me ndjekësit në Instagram.
Vesa Vllasaliu dhe Mirlind Daku janë një ndër çiftet më të përfolura të showbizit shqiptar, dhe çdo paraqitje e tyre në publik apo në rrjete sociale ngjall gjithmonë interes të madh.
