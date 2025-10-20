Kukës, një burrë derdh benzinë në dyqan dhe u kërkon të pranishmëve të dalin me shpejtësi jashtë

Incident në Kukës: 49-vjeçari derdh benzinë në një dyqan, policia ndërhyn në kohë
Kukës, 20 tetor 2025 – Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur pasditen e sotme në lagjen nr. 2 të qytetit të Kukësit, ku një 49-vjeçar dyshohet se ka derdhur benzinë brenda një dyqani dhe u ka kërkuar punonjësve dhe klientëve të largohen menjëherë nga ambienti.
Sipas burimeve zyrtare, ngjarja u regjistrua rreth orës 15:33, ndërsa pas njoftimit, shërbimet e Policisë mbërritën menjëherë në vendngjarje, duke neutralizuar situatën dhe shoqëruar shtetasin K. Sh., 49 vjeç, banues në Kukës, për veprime të mëtejshme procedurale.
Fatmirësisht, nga incidenti nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar motivet e ngjarjes dhe për të dokumentuar në mënyrë të plotë rrethanat e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd