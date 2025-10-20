‘U paguan nga George Soros dhe të çmendur të tjerë të së majtës radikale’! Administrata Trump do të hetojë protestat ‘No Kings’

SHBA- Presidenti i Amerikës, Donald Trump ka thënë se administrata e tij po heton nëse miliarderi George Soros dhe persona të tjerë të së majtës radikale kanë ndihmuar në financimin e protestave "No Kings" këtë të shtunën. Mediat e huaja shkruan se përmes fondacioneve të tij, Soros ka financuar shumë kauza progresive në të gjithë botën përfshirë edhe SHBA-në. Trump e ka cilësuar lëvizjen e së majtës ekstreme Antifa si një organizatë terroriste.
"Mendoj se protesta u pagua nga Soros dhe të çmendur të tjerë të së majtës radikale", u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One.
Organizatorët thanë se gati 7 milionë njerëz morën pjesë në rreth 2,700 protesta në çdo shtet në të gjithë SHBA-në të shtunën. Demonstrata ndërkombëtare u panë gjithashtu në disa vende evropiane, duke përfshirë Gjermaninë, Portugalinë, Suedinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën Çeke.
Pretendimi i Trump se Soros mund të ketë financuar lëvizjen vë në pikëpyetje legjitimitetin e protestave kundër tij, duke nënkuptuar se ato mund të mos pasqyrojnë atë që njerëzit besojnë në të vërtetë.
"Mendoj se është shaka. I pashë njerëzit, ata nuk janë përfaqësues të këtij vendi. Dhe pashë të gjitha tabelat e reja të paguara. Mendoj se u paguan nga Soros dhe të çmendur të tjerë të majtë radikalë. Duket sikur ishte, po e kontrollojmë." tha Trump.
Trump i quajti protestat shumë të vogla, shumë joefektive dhe tha se njerëzit u shtypën nga turma. Presidenti i ka tallur protestuesit e lëvizjes "No Kings", duke postuar video në mediat sociale që e paraqesin atë si një mbret.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd