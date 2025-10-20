Lirohet avokati Ulian Bajrami, Prokuroria e Elbasanit tërhiqet nga ndalimi

Elbasan, 20 Tetor 2025 – Pas dy ditësh në paraburgim, avokati Ulian Bajrami është lënë i lirë me vendim të Prokurorisë së Elbasanit, e cila ka vendosur të mos e çojë çështjen më tej për masë sigurie.
Avokati u ndalua pas një incidenti të ndodhur në sallën e gjyqit, ku gjatë debatit për provat e paraqitura nga organi i akuzës, ai dyshohet se ka bërë një deklaratë të interpretuar si kërcënuese ndaj prokurorit të çështjes dhe oficerëve të Policisë Gjyqësore.
“Do të merrem personalisht me prokurorin dhe me oficerët e Policisë Gjyqësore”, ishte shprehja që çoi në ndalimin e tij dhe që ngjalli reagime të shumta në opinionin publik dhe në radhët e profesionistëve të drejtësisë.
Vendimi për ndalimin e avokatit ngriti në këmbë komunitetin e avokatëve dhe institucione të tjera, përfshirë Dhomën Kombëtare të Avokatisë, e cila njoftoi bojkot 5-ditor të seancave gjyqësore në shenjë proteste ndaj asaj që e cilësoi një ndalim arbitrar.
Me vendimin për lirimin e tij, pritet që të rifillojnë edhe aktivitetet e rregullta gjyqësore, ndërkohë që çështja mbetet nën vëzhgim për çdo zhvillim të mëtejshëm.
