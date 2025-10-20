Çfarë është identiteti dixhital që nis më 2026 në Shqipëri, ID-ja që as BE nuk e ka

Tiranë, 20 tetor 2025/ noa.al – Shqipëria po përgatitet të bëjë hapin më të madh drejt transformimit dixhital: prezantimin e identitetit dixhital, një projekt që pritet të nisë zyrtarisht në fillim të vitit 2026, duke e vendosur vendin përpara shumë shteteve të Bashkimit Europian në këtë fushë.
Në një event të zhvilluar në Tiranë, u prezantua funksionimi i Identitetit Dixhital, një sistem që do të mundësojë për qytetarët nënshkrimin elektronik, kryerjen e pagesave dhe shërbimeve publike të sigurta nga telefoni celular – në çdo vend dhe në çdo moment.
Një hap përpara edhe ndaj Bashkimit Evropian
Gjatë fjalës së tij në aktivitet, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria do të jetë ndër vendet e para në rajon që do të aplikojë identitetin dixhital në praktikë, përpara vetë Bashkimit Europian, i cili e ka parashikuar këtë proces për vitin 2027.
“Ne do të jemi një vit më përpara se BE. Nuk e them këtë për të pohuar ndonjë epërsi, por për të theksuar avantazhin e jashtëzakonshëm që sjell teknologjia kur përdoret për të kapërcyer pengesa historike,” deklaroi Rama.
Ai e cilësoi identitetin dixhital si “baza e një kapërcimi të madh drejt së ardhmes”, duke e lidhur me transformimin e plotë të marrëdhënies mes qytetarit dhe shtetit.
Nga karta fizike te ID-ja në telefon
Sipas projektit të paraqitur, identiteti dixhital do të zëvendësojë gradualisht dokumentet fizike të identifikimit, duke i dhënë qytetarëve mundësinë të identifikohen dhe të firmosin me siguri përmes pajisjeve inteligjente. Kjo nismë, e udhëhequr nga Ministria e Brendshme, është pjesë e strategjisë për transformimin dixhital të shërbimeve publike, me synimin që çdo qytetar të ketë akses të plotë online në administratë dhe transaksione të sigurta.
Shërbime më të sigurta dhe transparencë më e madhe
Rama theksoi se kalimi nga pagesat me para në dorë drejt transaksioneve dixhitale do të rrisë transparencën në ekonomi dhe do të ulë ndjeshëm informalitetin. “Kjo do të thotë më shumë siguri për konsumatorët, më shumë transparencë për bizneset dhe më shumë të ardhura për shtetin,” u shpreh ai.
Ai shtoi se përmes inteligjencës artificiale dhe inovacionit, qeveria po punon për modernizimin e shërbimeve shëndetësore, arsimore dhe transportit, duke krijuar një infrastrukturë të re digjitale që do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve.
Smart City dhe mbikëqyrje inteligjente
Kryeministri njoftoi gjithashtu nisjen e projektit “Smart City”, që do të përfshijë përdorimin e kamerave inteligjente për monitorimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë publike, duke filluar nga Tirana. Ky sistem, sipas tij, do të mundësojë mbledhjen e të dhënave në kohë reale dhe do të ndihmojë në luftën kundër kriminalitetit dhe bullizmit në shkolla, si dhe në rritjen e frekuentimit të nxënësve.
Një kompani publike për inovacionin
Rama përmendi kompaninë publike IdentiTek, që do të zbatojë projektin e identitetit dixhital, duke thënë se ajo po tregon se si “një kompani publike mund të ofrojë shërbime më cilësore, më të lira dhe më inovative se ato private”.
Ai përmendi gjithashtu krijimin e kompanisë AlbTrace, që do të sigurojë gjurmueshmëri në kohë reale për produktet dhe do të luftojë informalitetin në treg.
“Me këto dy kompani publike, ne do të modernizojmë mënyrën e funksionimit të shoqërisë shqiptare dhe do të çojmë Shqipërinë e vitit 2030 në një nivel krejt tjetër,” deklaroi Rama. /noa.al
