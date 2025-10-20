E pabesueshme, por e vërtetë: Gruaja në SHBA fiton gjyqin me avokat ChatGPT!

Në një rast të pazakontë që po bën xhiron e rrjeteve sociale dhe mediave amerikane, një grua në Kaliforni ka fituar një betejë të vështirë gjyqësore, duke përdorur si "avokat" inteligjencën artificiale.
Lynn White, një qiramarrëse që përballej me dëbim nga banesa dhe dhjetëra mijëra dollarë gjoba, vendosi të përfaqësojë vetveten në gjykatë duke përdorur ChatGPT dhe platformën kërkimore të AI-së, Perplexity.
Fillimisht, White humbi gjyqin me juri. Por në vend që të ndjekë rrugën klasike me avokatë, ajo analizoi vendimin përmes AI, duke identifikuar gabime procedurale që mund të shfrytëzoheshin në apel.
Me ndihmën e chatbot-it, White përgatiti dokumentacionin ligjor dhe hartoi argumente juridike të detajuara që më pas ia paraqiti gjykatës.
“Nuk mund ta theksoj më shumë dobinë e AI-së në rastin tim. Unë kurrë nuk do ta kisha fituar këtë apel pa ndihmën e inteligjencës artificiale,” – tha ajo për NBC News.
White nuk është rasti i vetëm. Sipas raportit të NBC-së, disa qytetarë të tjerë kanë përdorur mjete të ngjashme të AI-së për të përfaqësuar veten në çështje ligjore – dhe disa prej tyre kanë dalë fitimtarë.
Ekspertët ligjorë e kanë cilësuar këtë si një paralajmërim dhe mundësi njëkohësisht. Ndërsa përdorimi i AI-së për çështje juridike mund të jetë i rrezikshëm për individët pa njohuri ligjore, rasti i Lynn White tregon se kur përdoret me kujdes, teknologjia mund të ndihmojë realisht ata që nuk kanë mundësi për përfaqësim profesional.
